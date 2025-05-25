Алексей Исаков назначен главным тренером ХК "Торпедо" Спорт

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

Алексей Исаков назначен на должность нового главного тренера нижегородского хоккейного клуба "Торпедо". Информацию подтвердил генеральный директор ЦУРС и председатель Правления АНО ХК "Торпедо" Максим Гафуров.

Торжественное объявление состоялось в победной раздевалке фарм-клуба "Торпедо-Горький", который сегодня, 27 мая, обыграл "Химик" в финале плей-офф ВХЛ и стал Чемпионом России.







Алексей Исаков уже знаком болельщикам системы "Торпедо". В прошлом сезоне специалист возглавлял молодежную команду "Чайка", тогда они стали бронзовыми призерами чемпионата. А в этом году он довел "Торпедо-Горький" до победы в финале. Именно он был основной кандидатурой на пост нового главного тренера по информации многочисленных инсайдеров.

Кроме того, Гафуров отметил, что за победу игрокам точно полагаются премии.

Ранее сообщалось, что на Новой арене на Стрелке, где ХК "Торпедо" планирует начать новый сезон, уже начали заливать лед.