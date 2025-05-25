Многофункциональный туристический комплекс появится в Нижнем Новгороде Культура и отдых

В Нижнем Новгороде появится многофункциональный туристический комплекс с гостиницей. Об этом сообщает пресс-служба банка ДОМ.РФ.

Финансовое учреждение получило одобрение на финансирование строительства 31 туристического объекта по всей России на общую сумму 90 миллиардов рублей. Проекты реализуются в рамках государственной программы льготного кредитования туристической инфраструктуры.

Один из таких объектов появится в Нижегородской области. Здесь планируется строительство туркомплекса, в состав которого войдут новая гостиница и отреставрированный объект культурного наследия. На реализацию проекта выделен кредит с лимитом 1,6 миллиарда рублей.

Четырехзвездочная гостиница будет рассчитана на 147 номеров. Параллельно с её строительством пройдет реконструкция исторического здания — городской водонапорной станции. Обновленный объект станет частью туристической инфраструктуры города.

Самым масштабным проектом в рамках программы станет горнолыжный курорт в Кузбассе. На его строительство направят 10,3 миллиарда рублей.

Всего в программу вошли проекты из 16 регионов России, каждый из которых получит финансирование на создание или развитие туристических объектов.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области с использованием механизма льготного кредитования до 2030 года планируется открыть 10 новых отелей, рассчитанных более чем на 1200 номеров.