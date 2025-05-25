Сборщику печенек в Нижегородской области готовы платить 140 000 рублей Общество

Фото: pixabay.com

Накануне лета в Нижегородской области появились десятки необычных вакансий. Аналитики сервиса hh.ru составили подборку самых нестандартных предложений от работодателей региона.

По данным экспертов, за последний месяц в области было размещено свыше 26 тысяч новых объявлений о работе. Наиболее востребованными по-прежнему остаются представители сферы общественного питания — официанты, повара, пекари и хостес. Также стабильно высок интерес к специалистам в области образования и страхования.

Однако на фоне массового спроса на привычные профессии выделяются и предложения с редкими требованиями. В рейтинг вошли вакансии с творческим подходом, высокими зарплатами и нетипичными обязанностями.

Так, одной из самых высокооплачиваемых позиций стала вакансия члена совета директоров или вице-президента. Работодатель готов предложить за такую работу от 500 тысяч рублей в месяц.

Необычная вакансия для сладкоежек — сборщик печенья, пряников и вафель. За такую работу можно получить от 140 тысяч рублей в месяц.

Также открыт набор руководителя команды проджект-менеджеров со знанием английского языка. Зарплата — от 1 500 долларов США в месяц.

Для педагогов актуальна вакансия преподавателя программирования и робототехники. Оплата — до 2 000 рублей за академический час.

Для творческих специалистов открыта должность художника-иллюстратора с зарплатой до 60 тысяч рублей. В обязанности входит создание визуальных образов для различных проектов.

Любителям технологий может подойти вакансия специалиста по подготовке данных для искусственного интеллекта. Начальная оплата — от 33 тысяч рублей. Это предложение ориентировано на тех, кто интересуется IT и машинным обучением.

В сфере digital-рекламы востребованы интернет-маркетологи, таргетологи и специалисты по контекстной рекламе. За эффективную работу в онлайн-продвижении работодатели готовы платить до 140 тысяч рублей в месяц.

Сеть кафе ищет бренд-шефа, который будет разрабатывать концепции меню и контролировать качество блюд. Зарплата — от 400 тысяч рублей.

Среди необычных предложений — вакансия няни для ребенка 2 лет и 4 месяцев. Родители готовы платить от 105 тысяч рублей в месяц.

Есть и международные предложения. Так, менеджеру по качеству предлагают релокацию в Израиль и зарплату до 340 тысяч рублей. Работодатель также готов помочь с переездом.

Для опытных специалистов ресторанного бизнеса открыта позиция шеф-повара в отельный ресторан. Уровень оплаты — от 200 тысяч рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что до 70 тысяч рублей готовы платить работодатели несовершеннолетним в Нижегородской области.