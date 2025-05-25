Два новых метрощита готовят к запуску в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кира Мишина

На строительных площадках, расположенных на улице Горького и на площади Сенной, специалисты приступили к проверке двух новых тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК).

Как сообщает телеграм-канал "Метро НН", оборудование тщательно исследуется перед запуском в эксплуатацию, чтобы обеспечить его полную готовность к будущим работам.

Параллельно с этим на площади Свободы продолжается активное обустройство стартовой шахты. Именно отсюда начнется проходка тоннелей в сторону станции метро "Горьковская".

Для ускорения процесса прокладки подземных путей планируется использовать сразу два новых щита. Это позволит вести работы одновременно по двум направлениям и сократить сроки строительства.

Проект строительства был доработан, и теперь метростроители ожидают начало проходки в третьем квартале 2025 года. Старт работ станет возможным после внесения изменений в заключение Главгосэкспертизы и получения соответствующего одобрения.

Напомним, что 21 мая началась проходка левого тоннеля метро от Сенной до площади Свободы. Ранее метростроевцы завершили проходку правого тоннеля между "Сенной" и "Площадью Свободы".