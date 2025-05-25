Два новых метрощита готовят к запуску в Нижнем Новгороде

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На строительных площадках, расположенных на улице Горького и на площади Сенной, специалисты приступили к проверке двух новых тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК).
Как сообщает телеграм-канал "Метро НН", оборудование тщательно исследуется перед запуском в эксплуатацию, чтобы обеспечить его полную готовность к будущим работам.
Параллельно с этим на площади Свободы продолжается активное обустройство стартовой шахты. Именно отсюда начнется проходка тоннелей в сторону станции метро "Горьковская".
Для ускорения процесса прокладки подземных путей планируется использовать сразу два новых щита. Это позволит вести работы одновременно по двум направлениям и сократить сроки строительства.
Проект строительства был доработан, и теперь метростроители ожидают начало проходки в третьем квартале 2025 года. Старт работ станет возможным после внесения изменений в заключение Главгосэкспертизы и получения соответствующего одобрения.
Напомним, что 21 мая началась проходка левого тоннеля метро от Сенной до площади Свободы. Ранее метростроевцы завершили проходку правого тоннеля между "Сенной" и "Площадью Свободы".
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