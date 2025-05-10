Опубликованы фото тоннеля метро от Сенной до Свободы в Нижнем Новгороде

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Метростроители завершили проходку правого тоннеля между площадями Сенной и Свободы по направлению движения от "Горьковской". Впечатляющие фотографии и промежуточные итоги опубликованы в телеграм-канале "Метро НН".
Сообщается, что на этом участке уже демонтировано все временное оборудование, включая конвейерную систему, вентиляционные трубы, трубопроводы для подачи и откачки воды, высоковольтные кабели, а также временные мостки, обеспечивавшие доступ работников в зону проходки.
Всё снятое оборудование аккуратно складировано и будет использовано повторно при строительстве второго, левого тоннеля.
Внутри готового тоннеля уже начались работы по устройству бетонного основания и монтажу верхнего строения пути.
Тем временем на станции "Сенная" продолжается сборка тоннелепроходческого щита. Параллельно ведутся регламентные мероприятия, необходимые для скорого начала проходки второго тоннеля.
Ранее сообщалось, что 50-тонный элемент метрощита установили в котловане на площади Сенной.
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