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Общество

Ключевым проектом для Нижнего Новгорода назвали строительство метро

02 апреля 2025 14:45  [51] Общество

Ключевым проектом для Нижнего Новгорода назвал мэр Юрий Шалабаев строительство метро, сообщает ТАСС.

Как отметил градоначальник, ранее в российских регионах никогда одновременно не строилось сразу несколько станций подземки и не велось при этом проектирование еще одной станции.

Мэр напомнил, что значительные средства на строительство новых станций метрополитена удалось привлечь по программе инфраструктурных бюджетных кредитов. Также глава города упомянул о поручении вице-премьера РФ Марата Хуснуллина наращивать темпы достройки станций нижегородского метро.

Шалабаев признал, что из-за неучтенных инженерных сетей приходится тратить больше времени на их перенос из зоны строительства.

"Как говорят метростроевцы, в мае будет дан старт еще одной проходке щита. Работы ведутся сразу на нескольких площадках. Присутствуют определенные вопросы, которые мы решаем с подрядчиком в рабочем порядке", - отметил мэр.

Он также добавил, что завершение работ на станциях "Площадь Свободы" и "Сенная" намечено на конец 2026 года.

Ранее сообщалось, что метростроевцы в Нижнем Новгороде завершили вскрытие котлована на площади Свободы.

 

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Теги:
Метро Строительство Юрий Шалабаев
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