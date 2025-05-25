Мать живодера в шинели больше не будет работать в ННГУ

ННГУ имени Лобачевского не продлил трудовой контракт с матерью нижегородского живодера в шинели. Об этом сообщает пресс-секретарь университета Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
Как стало известно, Ученый совет ННГУ не поддержал избрание Петровой на должность профессора кафедры уголовного права и процесса юридического факультета вуза. Решение было приятно практически единогласно.
Напомним, в апреле в квартире 48-летнего живодера в шинели были обнаружены истощенные животные, а также тела умерших собак и кошек. Соседи мужчины не раз жаловались на неприятный запах и странное поведение Петрова. Внимание к мужчине пытались привлечь и зоозащитники.
Позже правоохранители также обнаружили останки животных в квартире матери живодера, которая оказалась преподавательницей ННГУ. По факту жестокого обращения с животными было возбуждено уголовное дело. Затем журналисты выяснили, что отец живодера также являлся сотрудником университета. Он занимал должность завкафедрой конституционного и муниципального права ННГУ. По окончании отпуска он был уволен.
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