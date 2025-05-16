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Общество

Выброшенная из машины у приюта "Сострадание НН" собака умерла

22 мая 2025 11:15  [109] Общество
Выброшенная из машины у приюта Сострадание НН собака умерла

Фото: со страницы "Сострадание НН" во "ВКонтакте"

Собака по кличке Лавочка, которую около двух недель назад оставили у приюта "Сострадание НН", умерла по дороге в ветеринарную клинику. Об этом сообщается на странице организации во "ВКонтакте".

Зоозащитники и ветврачи боролись за ее жизнь, но спасти собаку не удалось.

В "Сострадании НН" рассказали, что накануне смерти Лавочка чувствовала себя плохо, её записали на прием к врачу на следующий день. Вечером решено было срочно везти ее в клинику, так как состояние питомца резко ухудшилось — собака перестала есть и ослабла. По дороге Лавочка умерла.

Ранее сообщалось, что собаку  оставили у ворот приюта в крайне тяжелом состоянии. Неизвестный мужчина вытащил ее из багажника автомобиля, схватил за поврежденные задние лапы и швырнул в сторону. При падении животное ударилось головой о бордюр.

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Теги:
Животные Собаки
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