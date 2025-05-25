Нижегородских врачей хотят премировать за отказ пациенток от абортов

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В Нижегородской области планируют ввести специальные выплаты медицинским работникам и психологам за помощь женщинам, решившим сохранить беременность.
Проект соответствующего постановления, разработанный региональным министерством здравоохранения, в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу. Документ направлен на реализацию мер по снижению числа абортов и стимулированию рождаемости в регионе.
Согласно проекту, дополнительные выплаты смогут получать акушеры-гинекологи и психологи, прошедшие профильную подготовку по консультированию женщин, рассматривающих возможность прерывания беременности.
Вознаграждение предусмотрено в случае, если после проведенной консультации женщина откажется от аборта и достигнет срока беременности 28 недель. Врачи смогут получить по 20 тысяч рублей, а психологи — по 10 тысяч рублей.
Решение о назначении такой выплаты будет принимать руководитель медицинской организации. Сделать это он должен не позднее пяти дней с момента достижения указанного срока беременности.
При этом подчеркивается, что спецвыплата не будет включаться в систему оплаты труда и не повлияет на расчет среднего заработка специалиста. Финансирование инициативы планируется осуществлять за счет средств областного бюджета.
Как сообщалось ранее, в Нижегородской области запустили новую социальную программу "Демографический спецназ". Глава региона Глеб Никитин лично объяснил Ксении Собчак, для чего нужен такой демографический проект.
Ранее для сотрудников больницы №40 в Нижнем Новгороде уже ввели выплаты за рождение ребенка. А по данным статистики, нижегородки в целом стали намного реже прерывать беременность.
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