Нижегородских врачей хотят премировать за отказ пациенток от абортов Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области планируют ввести специальные выплаты медицинским работникам и психологам за помощь женщинам, решившим сохранить беременность.

Проект соответствующего постановления, разработанный региональным министерством здравоохранения, в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу. Документ направлен на реализацию мер по снижению числа абортов и стимулированию рождаемости в регионе.

Согласно проекту, дополнительные выплаты смогут получать акушеры-гинекологи и психологи, прошедшие профильную подготовку по консультированию женщин, рассматривающих возможность прерывания беременности.

Вознаграждение предусмотрено в случае, если после проведенной консультации женщина откажется от аборта и достигнет срока беременности 28 недель. Врачи смогут получить по 20 тысяч рублей, а психологи — по 10 тысяч рублей.

Решение о назначении такой выплаты будет принимать руководитель медицинской организации. Сделать это он должен не позднее пяти дней с момента достижения указанного срока беременности.

При этом подчеркивается, что спецвыплата не будет включаться в систему оплаты труда и не повлияет на расчет среднего заработка специалиста. Финансирование инициативы планируется осуществлять за счет средств областного бюджета.

Как сообщалось ранее, в Нижегородской области запустили новую социальную программу "Демографический спецназ". Глава региона Глеб Никитин лично объяснил Ксении Собчак, для чего нужен такой демографический проект.

Ранее для сотрудников больницы №40 в Нижнем Новгороде уже ввели выплаты за рождение ребенка. А по данным статистики, нижегородки в целом стали намного реже прерывать беременность.