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Общество

Полив улиц и зеленых зон усилен в Нижнем Новгороде из-за аномальной жары

28 мая 2025 17:38  [78] Общество
Полив улиц и зеленых зон усилен в Нижнем Новгороде из-за аномальной жары

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Нижегородские службы усилили полив улиц и зеленых зон из-за аномальной жары. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Юрий Шалабаев.

Он напомнил, что по аномальная жара, по информации синоптиков, продлится до выходных. Температура воздуха превышает климатическую норму конца мая на 7–10 градусов, что создает дополнительную нагрузку на городскую инфраструктуру.

Мэр Юрий Шалабаев сообщил, что в связи с погодными условиями в Нижнем Новгороде усилили работу по поливу дорог и зеленых насаждений. По его словам, это необходимо, чтобы предотвратить перегрев и деформацию дорожного полотна, а также снизить запылённость воздуха.

Полив осуществляется в три этапа: ранним утром, с 11:00 до 15:00 и с 17:00 до 20:00. В мероприятиях задействовано около 60 специализированных машин.

Кроме того, из-за жары городские спасатели обратились к жителям с просьбой воздержаться от самостоятельного открытия купального сезона до его официального старта 1 июня. В экстренных службах подчёркивают, что купание в необорудованных местах может быть опасным по ряду причин.

Напомним, летом в Нижнем Новгороде будут работать 14 городских пляжей и 5 благоустроенных зон отдыха у воды. 

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Теги:
Жара ЖКХ Лето
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