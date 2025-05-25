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Спорт

Власти передали проект спорткомплекса на Автозаводе новому застройщику

29 мая 2025 10:53  [128] Спорт
Власти передали проект спорткомплекса на Автозаводе новому застройщику

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода планируют построить новый спортивный комплекс. Как стало известно по итогам заседания Нижегородского земельного совета 28 мая, учреждение разместится за стадионом "Северный", в границах улиц Бурденко и Васнецова. Объем инвестиций в проект составит порядка 700 млн рублей.

Участок площадью более 12 тысяч квадратных метров передан в аренду государственному предприятию "Лидеры спорта". 

Ранее планировалось, что спорткомплекс возведет компания "Русская тройка". Она получила участок в пользование с условием завершения строительства до 2027 года. Однако за прошедшее время строительные работы так и не начались, в связи с чем власти приняли решение расторгнуть договор аренды в одностороннем порядке.

Теперь реализацией проекта займется региональное госпредприятие с привлечением федерального финансирования.

В ходе обсуждения в мэрии прозвучало предложение использовать освобожденный участок под строительство школы. Однако заместитель губернатора Егор Поляков пояснил, что в непосредственной близости, на улице Дьяконова, уже стартовал проект комплексного развития территории, в рамках которого предусмотрено возведение образовательного учреждения.

С учетом этого областные власти сочли нецелесообразным строительство еще одной школы в районе и приняли решение отдать приоритет спортивной инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что новый спорткомплекс начали строить в Арзамасе. Кроме того, строительство еще одного спортивного комплекса запланировано на улице Родионова в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Автозаводский район Спорт Строительство
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