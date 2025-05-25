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Общество

Метро на площади Лядова: что помешало амбициозным планам 80-х

29 мая 2025 12:15  [194] Общество
Метро на площади Лядова: что помешало амбициозным планам 80-х

Фото: Александр Воложанин

Планы по строительству первой станции метро в верхней части Нижнего Новгорода в конце 1980-х годов неоднократно менялись. Об этом свидетельствуют архивные схемы 1988 года, опубликованные 28 мая 2025 года в телеграм-канале "Метро НН".

Согласно этим документам, изначально станцию хотели разместить в районе площади Лядова. Однако еще раньше рассматривался вариант строительства в сквере на площади Горького.

Проект вызвал резкое недовольство горожан. Жители выступили против вырубки деревьев и начали акцию протеста. Некоторые из них установили палатки в сквере и вывесили плакаты с призывами сохранить зеленую зону.

После этого городские власти пересмотрели планы и предложили альтернативную локацию — парк имени Пушкина с выходами на улицы Новую и Белинскую. Но и этот вариант в итоге был отклонен.

В результате станцию метро в верхней части города начали строить только в 2008 году. Работы велись способом мелкого заложения, что позволило сохранить деревья в сквере на площади Горького. Станция была завершена в 2012 году.

Ранее сообщалось, что прокладывать тоннель метро от площади Свободы до "Горьковской" в Нижнем Новгороде начнут летом 2025 года.

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Теги:
История Метро Строительство
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