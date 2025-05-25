Метро на площади Лядова: что помешало амбициозным планам 80-х

Фото:
Планы по строительству первой станции метро в верхней части Нижнего Новгорода в конце 1980-х годов неоднократно менялись. Об этом свидетельствуют архивные схемы 1988 года, опубликованные 28 мая 2025 года в телеграм-канале "Метро НН".
Согласно этим документам, изначально станцию хотели разместить в районе площади Лядова. Однако еще раньше рассматривался вариант строительства в сквере на площади Горького.
Проект вызвал резкое недовольство горожан. Жители выступили против вырубки деревьев и начали акцию протеста. Некоторые из них установили палатки в сквере и вывесили плакаты с призывами сохранить зеленую зону.
После этого городские власти пересмотрели планы и предложили альтернативную локацию — парк имени Пушкина с выходами на улицы Новую и Белинскую. Но и этот вариант в итоге был отклонен.
В результате станцию метро в верхней части города начали строить только в 2008 году. Работы велись способом мелкого заложения, что позволило сохранить деревья в сквере на площади Горького. Станция была завершена в 2012 году.
Ранее сообщалось, что прокладывать тоннель метро от площади Свободы до "Горьковской" в Нижнем Новгороде начнут летом 2025 года.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+