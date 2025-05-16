Стартовала проходка левого тоннеля метро от Сенной до площади Свободы Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде начался новый этап строительства Автозаводской линии метрополитена: тоннелепроходческий щит приступил к прокладке левого тоннеля на участке от станции "Сенная" до станции "Площадь Свободы". Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

По его словам, развитие метрополитена — важный элемент современной городской инфраструктуры. Метро не только снижает нагрузку на улично-дорожную сеть, но и повышает комфорт передвижения, способствует развитию новых районов и повышает инвестиционный потенциал территорий.

Хуснуллин отметил, что строительство двух новых станций Автозаводской линии ведется за счет инфраструктурных бюджетных кредитов. Ожидается, что в год ими будут пользоваться около 12,5 миллиона пассажиров.

Ранее строители завершили проходку правого тоннеля между "Сенной" и "Площадью Свободы". Вице-премьер РФ подчеркнул важность сохранения текущих темпов работ для своевременного завершения проекта, который имеет большое значение для города.

На станции "Площадь Свободы" вестибюли будут расположены рядом с оперным театром и сквером, где установлен памятник героям и жертвам революции 1905 года. Выходы со станции "Сенная" будут вести к канатной дороге, улицам Сеченова, Большая Печёрская, Родионова, а также к Заводу имени Г. И. Петровского.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что метростроители уже вышли на необходимый ритм. За последний месяц был проведен обширный комплекс работ: от демонтажа оборудования в правом тоннеле до полной сборки 80-метрового щита на "Сенной" для начала проходки левого тоннеля. Теперь предстоит пройти 1500 метров на глубине от 13 до 25 метров, установив 1072 кольца высокоточной обделки в сложных геологических условиях.

По словам губернатора, продление метро в историческую часть города — стратегически важный шаг для улучшения транспортной доступности. На площади Сенной планируется создание транспортно-пересадочного узла, который станет частью нового инфраструктурного кластера.

Первый заместитель министра строительства и ЖКХ Александр Ломакин подчеркнул, что проект демонстрирует эффективность государственной стратегии развития транспортной инфраструктуры. Он отметил, что инфраструктурные бюджетные кредиты стали ключевым инструментом реализации подобных масштабных проектов в разных регионах России.

Строительство ведет группа компаний "Моспроект-3". Работы выполняются в круглосуточном режиме в соответствии с утвержденным графиком.

Кроме продления Автозаводской линии, по программе инфраструктурных бюджетных кредитов в Нижнем Новгороде также реализуется проект по продолжению Сормовско-Мещерской линии — со строительством новой станции "Сормовская". Оператором программы выступает Фонд развития территорий.

Напомним, что в феврале 2025 года Марат Хуснуллин давал поручение ускорить строительство метро в Нижнем Новгороде.