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Общество

Нижегородских водителей могут обязать уступать дорогу спецтранспорту

29 мая 2025 19:23  [66] Общество
Нижегородских водителей могут обязать уступать дорогу спецтранспорту

Министерство транспорта России инициировало изменения в правила дорожного движения, которые уточняют обязанности водителей при приближении автомобилей с проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. Проект соответствующих поправок размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru.

Согласно новым предложениям, нижегородским водителям предстоит не только уступать дорогу, но и предпринимать активные действия для обеспечения беспрепятственного проезда спецтранспорта и сопровождаемых им автомобилей. В частности, участники движения должны будут освободить полосу, по которой движется такой транспорт, выполнив необходимые маневры — например, перестроившись в соседний ряд.

В документе подчеркивается, что водители обязаны принять все возможные меры для освобождения проезжей части. Это может включать перестроение, снижение скорости или иные действия, позволяющие обеспечить свободное движение автомобилей с включенными спецсигналами.

Как пояснили в Минтрансе РФ, действующая формулировка "уступить дорогу" не требует от водителя активных действий. В соответствии с текущими нормами, это означает лишь запрет на создание помех транспорту, имеющему приоритет. В новых правилах предлагается конкретизировать поведение водителей, чтобы повысить безопасность и оперативность передвижения спецслужб.

Кроме того, в поправках вводятся дополнительные ограничения. В частности, запрещается обгонять автомобили с включенными синими проблесковыми маячками и звуковым сигналом, а также машины, сопровождаемые таким транспортом. Также нельзя двигаться рядом с ними на одной скорости, создавать помехи или нарушать организованное движение колонны.

Ранее сообщалось, что за нарушения ПДД на Окском съезда в Нижнем Новгороде водителям выписано штрафов на 14 млн рублей.

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Теги:
Автомобили Законопроекты Транспорт
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