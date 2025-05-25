Нижегородский боец с позывным "Куба" рассказал об участии в СВО Общество

Фото: Дом народного единства

Сержант с позывным "Куба", участвующий в специальной военной операции, приехал в Нижний Новгород в краткосрочный отпуск. Как сообщили в Доме народного единства, боец отправился на фронт в 2022 году после объявления частичной мобилизации, имея за плечами опыт срочной службы.

"Я понимал, что это мой гражданский долг. Было странно видеть, как многие в тот момент уезжали, прятались. Мы выросли по-другому. Если надо — значит, надо. Мы должны поддержать наших братьев в ДНР и ЛНР", — рассказал военнослужащий.

По его словам, вместе с ним служат многие нижегородцы. Вместе они регулярно участвуют в разведке и боевых действиях.

"Своими глазами видим, на что способен противник — злость берет. Мы не воюем против мирного населения, в отличие от них. Мои прадеды сражались с нацистами в Великую Отечественную и победили. Победим и мы", — подчеркнул "Куба".

Он отметил, что участие в СВО изменило его взгляды на жизнь и укрепило характер.

"Я стал больше ценить жизнь. Когда приезжаю в отпуск, остро чувствую разницу. Здесь дети смеются, и это греет душу. А у детей в ДНР и ЛНР не было настоящего детства. Хочется, чтобы на новых территориях они жили без страха", — поделился боец.

Отдельно он подчеркнул важность поддержки со стороны семьи и всей страны.

"Когда знаешь, что тебя ждут и любят, сражаешься с другим настроем. Поддержка семьи, близких, всей страны — это очень важно. Помню, как зимой в одном из гуманитарных конвоев нам привезли шерстяные носки. Внутри были письма от бабушек, которые их связали. До слез тронуло! Носили с удовольствием", — рассказал он.

После отпуска "Куба" вернется к своим товарищам на передовую. В будущем он планирует получить высшее образование.

Государство оказывает участникам СВО всестороннюю поддержку. Тем, кто заключил контракт, предоставляются сертификаты на 10 соток земли в Нижегородской области. Использовать их можно спустя два года после получения.

Также действует система военных социальных контрактов: семье военнослужащего полагается ежемесячная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг детских садов и другие меры поддержки. За каждой семьей закрепляется индивидуальное сопровождение.

Координационный центр при Доме народного единства обеспечивает мобилизованных жителей региона дополнительным снаряжением и организует их отправку к месту службы. Регион также регулярно направляет гуманитарную помощь в зону проведения СВО.

Уточнить информацию о службе по контракту и предоставляемом обмундировании можно по телефону 8-800-10-17-017 или на сайте служунн.рф. Единый пункт отбора добровольцев расположен по адресу Нижний Новгород, улица Люкина, 2.