Владимир Максимов: "Программа "Герои. Нижегородская область" – это уникальная возможность проявить себя не только в окопах" Общество

«Программа «Герои. Нижегородская область» – это уникальная возможность для ребят проявить себя не только в окопах, но и в мирной жизни. Лишний раз послужить Отчизне мы всегда рады», – заявил участник программы, старший лейтенант запаса, ветеран СВО Владимир Максимов.

На вопрос об ожиданиях от программы «Герои. Нижегородская область» мужчина отвечает уверенно.

«Хочется по максимуму вовлечь молодежь в занятия спортом, чтобы они чаще принимали участие в спортивных мероприятиях. Как коренного нижегородца меня интересует городская среда: улучшение придомовых территорий, спортивных и детских площадок. Мне было бы интересно развивать эти направления», – признается Владимир Максимов.

Близкие поддержали нижегородца в желании принять участие в программе – решение пройти отбор было принято совместно с супругой. Нижегородец рассказал, что встретил среди участников немало знакомых: с кем-то вместе служили в горячих точках, с кем-то получали краповый берет.

«Это реальные парни с нашего двора, которые в нужный момент встали и пошли защищать Родину», – отмечает он.

Напомним, что 2 апреля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил ректору РАНХиГС Алексею Комиссарову результаты регистрации на программу «Герои. Нижегородская область». Программа направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления. В марте было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО о сотрудничестве по реализации данной программы.

31 марта завершилась регистрация на участие в программе «Герои. Нижегородская область». Итоги регистрации были подведены на заседании общественного совета программы под председательством заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева. В ходе отборочной кампании поступило 1 613 заявок от нижегородцев. 60 процентов зарегистрировавшихся в настоящее время принимают участие в боевых действиях, находясь в зоне СВО. Из их числа предстоит выбрать тех, кого зачислят в резерв программы. Еще 40% подавших заявки закончили службу в рядах Вооруженных сил РФ и Росгвардии, именно из них будут выбраны финалисты, которые приступят к обучению. 56% участников программы имеют высшее образование, 27% - среднее профессиональное образование. Полностью прошли этап регистрации и 14 женщин: шесть из них имеют статус ветерана боевых действий, восемь сейчас находятся в зоне СВО.

Следующим этапом отбора на программу стало дистанционное тестирование участников на платформе АНО «Россия – страна возможностей». По результатам тестирования и оценки анкет общественный совет программы «Герои. Нижегородская область» в мае отобрал 239 человек, которые показали высокие результаты и были допущены до следующего этапа – онлайн-собеседования. Для участников, не попавших в основную образовательную программу, решено запустить дистанционный образовательный курс, который даст необходимые знания и навыки для дальнейшего профессионального развития в гражданской жизни.