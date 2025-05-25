Льготную ипотеку под 2% предоставят семьям участников СВО Экономика

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ представил концепцию новой ипотечной программы с пониженной процентной ставкой для семей военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Документ подготовлен в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина, который ранее поручил распространить меры господдержки на участников и ветеранов СВО.

Согласно предложенной инициативе, ипотечный кредит со ставкой 2% годовых будет доступен на всей территории Российской Федерации.

Получателями смогут стать как сами участники СВО, так и их супруги. В случае гибели военнослужащего право на оформление ипотеки получат его родители или совершеннолетние дети, если у погибшего не было супруги или супруга.

Одним из условий программы станет регистрация заемщика в том регионе, где он планирует приобрести жилье. Размер максимально возможного кредита составит 12 млн рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных субъектов страны установлен лимит в 6 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос составит 20% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости.

Отмечается, что данную льготную ипотеку можно будет использовать совместно с другими видами государственной поддержки.

"Такая льготная ипотека позволит поддержать ребят, которые рискуют своей жизнью ради защиты интересов России, и ежегодно привлекать свыше триллиона рублей дополнительных инвестиций в строительную отрасль", - подчеркнул Кошелев.

Ранее сообщалось, что средний размер ипотечного кредита в Нижегородской области 2025 года вырос на 5,9% в апреле.