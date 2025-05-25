Прилепин спрогнозировал, что СВО закончится через 12 лет

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Военная спецоперация на территории Украины может затянуться на долгие годы — вплоть до 12 лет. Такое мнение выразил нижегородский писатель, общественный деятель и офицер Росгвардии Захар Прилепин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" в Санкт-Петербурге.
По его словам, подобные вопросы ему задают регулярно, и он считает, что следует готовиться к затяжному сценарию.
"Вы знаете, у меня часто спрашивают, сколько еще это продлится. Я думаю, что стоит рассчитывать, что все вместе это займет 12 лет", — отметил Прилепин.
Нижегородец также прокомментировал текущие переговоры между Москвой и Киевом. По мнению писателя, они могут оказаться столь же неэффективными, как и предыдущие дипломатические попытки. Поэтому, считает он, важно сохранять выдержку и стойкость.
Кроме того, Прилепин подчеркнул, что для обеспечения безопасности российских территорий необходимо взять под контроль ряд ключевых украинских регионов. Речь идет о Харьковской и Сумской областях, а также о Николаеве и Одессе. По его мнению, это позволит значительно ограничить экономический потенциал Украины.
Ранее сообщалось, что писатель и общественный деятель из Нижнего Новгорода Захар Прилепин опубликовал в телеграм-канале памятный пост о своем погибшем соратнике Александре "Злом" Шубине. Также по словам Прилепина, еще трое фигурантов дела о покушении на него продолжают оставаться в розыске.
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