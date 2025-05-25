Мотоциклиста увезли в больницу после ДТП с полицейской "Нивой" в Кулебаках Происшествия

Фото: сообщество "Подслушано Кулебаки" в VK

ДТП с участием полицейской машины произошло в Кулебаках. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

По ее данным, инцидент произошел 28 мая 2025 года примерно в 18:10 на перекрестке улиц Бутова и Восточной.

Столкновение с мотоциклом "Кавасаки" совершила участковая уполномоченная на служебной машине в рабочее время. Мотоциклист получил травмы и был госпитализирован с места происшествия бригадой скорой медицинской помощи.

На данный момент сотрудники полиции проводят проверку всех обстоятельств аварии. По итогам административного расследования будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, в ночь на 17 мая произошло массовое дорожно-транспортного происшествия в Кстове с участием полицейской машины. Тогда служебная "Газель" столкнулась "с "Ладой Приора", после чего перевернулась и сбила велосипедиста.