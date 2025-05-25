Мотоциклиста увезли в больницу после ДТП с полицейской "Нивой" в Кулебаках

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ДТП с участием полицейской машины произошло в Кулебаках. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.
По ее данным, инцидент произошел 28 мая 2025 года примерно в 18:10 на перекрестке улиц Бутова и Восточной.
Столкновение с мотоциклом "Кавасаки" совершила участковая уполномоченная на служебной машине в рабочее время. Мотоциклист получил травмы и был госпитализирован с места происшествия бригадой скорой медицинской помощи.
На данный момент сотрудники полиции проводят проверку всех обстоятельств аварии. По итогам административного расследования будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
Напомним, в ночь на 17 мая произошло массовое дорожно-транспортного происшествия в Кстове с участием полицейской машины. Тогда служебная "Газель" столкнулась "с "Ладой Приора", после чего перевернулась и сбила велосипедиста.
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