Семьи участников СВО получат ипотеку под 2%
Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
Пляжи Нижнего Новгорода: где можно купаться в 2025 году
Проблема не в еде: врач рассказал, как худеть с умом
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
29 мая 2025 16:06  [33] Дело экс-директора Нижегородской кадетской школы передано в суд
29 мая 2025 14:29  [140] Мошенники стали чаще разводить пожилых на деньги в Нижнем Новгороде
29 мая 2025 13:07  [163] Мотоциклиста увезли в больницу после ДТП с полицейской "Нивой" в Кулебаках
29 мая 2025 11:49  [161] Дебош с битой в подъезде жилого дома в Новинках закончился проверкой полиции
29 мая 2025 10:28  [161] Бастрыкин взял на контроль дело о совращении 11-летнего ребенка в Кстове
29 мая 2025 09:57  [233] Охранников свалки в Арзамасе признали виновными в избиении журналистов
28 мая 2025 18:27  [653] Олег Лавричев отверг обвинения в многомиллионной растрате
28 мая 2025 18:13  [396] Пешехода убило оторвавшимся колесом на М-12 в Нижегородской области
28 мая 2025 17:58  [365] Нижегородский суд вынес приговор 14 организаторам игорных клубов
28 мая 2025 17:11  [230] Крупная ветвь дерева упала у детсада в Автозаводском районе
Происшествия

Мотоциклиста увезли в больницу после ДТП с полицейской "Нивой" в Кулебаках

29 мая 2025 13:07  [163] Происшествия
Мотоциклиста увезли в больницу после ДТП с полицейской Нивой в Кулебаках

Фото: сообщество "Подслушано Кулебаки" в VK

ДТП с участием полицейской машины произошло в Кулебаках. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области. 

По ее данным, инцидент произошел 28 мая 2025 года примерно в 18:10 на перекрестке улиц Бутова и Восточной. 

Столкновение с мотоциклом "Кавасаки" совершила участковая уполномоченная на служебной машине в рабочее время. Мотоциклист получил травмы и был госпитализирован с места происшествия бригадой скорой медицинской помощи.

На данный момент сотрудники полиции проводят проверку всех обстоятельств аварии. По итогам административного расследования будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, в ночь на 17 мая произошло массовое дорожно-транспортного происшествия в Кстове с участием полицейской машины. Тогда служебная "Газель" столкнулась "с "Ладой Приора", после чего перевернулась и сбила велосипедиста. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП Кулебаки
Поделиться:
Новости по теме
28 мая 2025 18:13  [396] Пешехода убило оторвавшимся колесом на М-12 в Нижегородской области
28 мая 2025 12:00  [695] Оторвало обе ноги: появились подробности жуткого ДТП в Московском районе
27 мая 2025 14:20  [387] Нижегородец погиб после съезда в кювет в Выксе
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных