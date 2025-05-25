Пешехода убило оторвавшимся колесом на М-12 в Нижегородской области Происшествия

Фото: Госавтоинспекция в Нижегородской области

На участке автомагистрали М-12, проходящем через Нижегородскую область, произошло смертельное происшествие с участием пешехода. Инцидент случился днем 28 мая на территории Пильнинского округа.

По информации региональной Госавтоинспекции, причиной трагедии стало отлетевшее колесо грузового автомобиля ДАФ.

Согласно предварительной версии, колесо ударило по мужчине 1993 года рождения в момент, когда он садился в автомобиль Lada Largus. От полученных травм пострадавший скончался по пути в медицинское учреждение.

Обстоятельства случившегося уточняются.