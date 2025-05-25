Первый отель на трассе М-12 построили в Нижегородской области Общество

Фото: ГК "Автодор"

На скоростной автомагистрали М-12 "Восток" завершено строительство первого гостиничного комплекса в Нижегородской области. Об этом сообщили в рамках XI Форума дорожных инициатив на пленарной сессии, посвящённой развитию придорожных территорий и внедрению современных технологий в дорожной отрасли.

В обсуждении приняли участие представители государственной компании "Автодор", АО "ДОМ.РФ", эксперты Высшей школы экономики, а также руководители региональных ведомств и представители бизнеса. Участники сессии отметили, что развитие качественной инфраструктуры вдоль трасс напрямую влияет на привлекательность территорий и способствует росту туризма.

Особое внимание было уделено успешному опыту Владимирской и Нижегородской областей, где создание многофункциональных зон (МФЗ) уже дало ощутимые результаты. Республика Алтай и Кузбасс также начали работу по внедрению аналогичных проектов, опираясь на наработки "Автодора".

Первый отель открылся на 421-м километре трассы, недалеко от города Арзамас. Он входит в состав МФЗ и станет удобной остановкой для водителей и путешественников.

В гостинице оборудовано 45 номеров: 43 стандартных площадью 18 кв. метров и два увеличенной площади — по 27 кв. метров. Последние адаптированы для семейного проживания и людей с ограниченными возможностями.

Каждый номер оснащён ванной комнатой с душевой кабиной, кондиционером, цифровым телевидением, Wi-Fi, телефоном, холодильником и гардеробом. В здании отеля также будет работать круглосуточное кафе с горячим питанием, кофейная зона и прачечная.

Для гостей предусмотрено 24 парковочных места для автомобилей разных категорий. На территории также обустроены детская площадка и зона для выгула собак.

Близость отеля к туристическому маршруту "Арзамас – Дивеево – Саров" (всего 35 км) делает его удобной точкой размещения для путешественников. Кроме того, рядом находится православный киот с иконами Пресвятой Богородицы "Умиление" и преподобного Серафима Саровского.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Нижегородской области планируют восстановить 136,7 км дорог, пострадавших при строительстве трассы М-12.