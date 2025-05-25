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Происшествия

Мошенники стали чаще разводить пожилых на деньги в Нижнем Новгороде

29 мая 2025 14:29  [141] Происшествия
Мошенники стали чаще разводить пожилых на деньги в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде участились случаи телефонного мошенничества, жертвами которого становятся пожилые жители города. За последние две недели в городские отделы полиции поступило более 20 заявлений от пострадавших.

По информации УМВД, злоумышленники действуют по отработанной схеме. Они звонят на стационарные и мобильные телефоны, представляясь сотрудниками различных служб и ведомств. Под предлогом необходимости "декларировать сбережения" или "перевести средства на безопасный счёт", мошенники убеждают граждан передать деньги так называемым "доверенным лицам" или перевести их на указанные реквизиты.

Чаще всего мошенники делают всё, чтобы не дать жертве времени на размышление. Они переключают человека с "одного специалиста" на "другого", якобы из другого ведомства, чтобы создать видимость официальной процедуры и запутать собеседника.

В полиции подчёркивают: ни одна официальная структура не отправляет курьеров за деньгами и не требует удалённых переводов на чьи-либо счета. Любые разговоры о "безопасных ячейках", "финансировании государств" или "экстренном сохранении вкладов" — это уловки преступников.

"Если разговор касается ваших денежных средств, вкладов или банковских счетов — прервите его немедленно. Не поддавайтесь панике, не следуйте инструкциям незнакомцев и не передавайте деньги посторонним", — призывают в Управлении МВД по Нижнему Новгороду.

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Теги:
МВД мошенники Пенсионеры
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