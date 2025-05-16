Жительница Заволжья перевела мошенникам более 9 000 000 рублей Происшествия

Жительница Заволжья перевела мошенникам свыше 9 млн рублей. Об этом сообщили в полиции Нижегородской области.

Аферисты, позвонившие нижегородке, убедили ее сообщить им код из СМС якобы для оформления онлайн-записи в соцзащиту. В результате был взломан ее личный кабинет на портале "Госуслуги".

Затем злоумышленники рекомендовали женщине самостоятельно оформить кредиты в различных финансовых учреждениях для аннулирования доверенности, а полученные деньги вместе с личными накоплениями перевести на "безопасный" счет.

В итоге женщина отдала мошенникам более 9 млн рублей, из которых 4,6 млн были ее собственными, остальные она взяла в кредит.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полиция призывает граждан проявлять бдительность при получении звонков от неизвестных абонентов и помнить, что "безопасных" счетов не существует.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ обмана россиян с помощью судебных данных, а также запустили фейк про Суперкубок по футболу, который якобы пройдет в Нижнем Новгороде.