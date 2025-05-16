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Происшествия

Жительница Заволжья перевела мошенникам более 9 000 000 рублей

22 мая 2025 14:28  [98] Происшествия
Жительница Заволжья перевела мошенникам более 9 000 000 рублей

Жительница Заволжья перевела мошенникам свыше 9 млн рублей. Об этом сообщили в полиции Нижегородской области. 

Аферисты, позвонившие нижегородке, убедили ее сообщить им код из СМС якобы для оформления онлайн-записи в соцзащиту. В результате был взломан ее личный кабинет на портале "Госуслуги". 

Затем злоумышленники рекомендовали женщине самостоятельно оформить кредиты в различных финансовых учреждениях для аннулирования доверенности, а полученные деньги вместе с личными накоплениями перевести на "безопасный" счет. 

В итоге женщина отдала мошенникам более 9 млн рублей, из которых 4,6 млн были ее собственными, остальные она взяла в кредит. 

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полиция призывает граждан проявлять бдительность при получении звонков от неизвестных абонентов и помнить, что "безопасных" счетов не существует.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ обмана россиян с помощью судебных данных, а также запустили фейк про Суперкубок по футболу, который якобы пройдет в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Городецкий район мошенники
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