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Мошенники развели нижегородского токаря почти на 3 000 000 рублей

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Мошенники развели нижегородского токаря почти на 3 000 000 рублей

Житель Нижнего Новгорода стал жертвой дистанционного мошенничества и лишился около 3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По имеющимся данным, 58-летнему мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Роскомнадзора, а затем с ним связался якобы представитель силового ведомства.

Аферисты убедили нижегородца, что на его имя кто-то пытается оформить кредит, и чтобы предотвратить мошенническую операцию, необходимо срочно вполнить некоторые действия. Мужчина оформил три кредита на общую сумму 943 000 рублей в разных банках города.

Кроме того, он продал свой автомобиль за 700 000 рублей, а также использовал личные накопления в размере 1 344 000 рублей. Все средства он перевел на указанные ему реквизиты через несколько банковских отделений.

После осуществления переводов мошенники потребовали удалить банковские приложения, с помощью которых проводились операции. Потерпевший понял, что его обманули спустя почти две недели общения с аферистами.

Общий ущерб составил 2 987 000 рублей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что за майские праздники нижегородцы отдали мошенникам почти 49 млн рублей.

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Теги:
МВД мошенники Мошенничество
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