Нижегородский бизнес-омбудсмен помог предприятию из Сергача отменить штраф Экономика

Фото: Александр Воложанин

Производственное предприятие из города Сергач Нижегородской области смогло добиться замены административного штрафа в 50 000 рублей на предупреждение. Это стало возможным после обращения за помощью к бизнес-омбудсмену Павлу Солодкому. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей региона.

Отмечается, что причиной санкции стало несвоевременное предоставление отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов за прошедший календарный год, выявленное в ходе проверки региональным Росприроднадзором.

По словам Павла Солодкого, замена штрафа на предупреждение возможна при соблюдении определенных условий. Нарушение должно быть совершено впервые, не представлять существенной угрозы охраняемым общественным отношениям, а также сопровождаться добросовестным взаимодействием с контролирующими органами.

"Если есть сомнения в законности действий проверяющих, не стоит опускать руки. Обращение к уполномоченному может стать решающим шагом. Защита ваших прав — это не только ваше право, но и основа стабильного развития бизнеса", — подчеркнул Павел Солодкий.

Разобраться в ситуации помог общественный помощник уполномоченного по гражданско-правовым и административным вопросам адвокат Ольга Балакина. После анализа материалов она подготовила проект жалобы на постановление о привлечении к административной ответственности. Интересы предпринимателя в суде представлял ведущий консультант аппарата уполномоченного. Суд учел доводы защиты и принял решение заменить штраф на предупреждение, восстановив тем самым нарушенные права компании.

В аппарате бизнес-омбудсмена добавили, что в настоящее время в Нижегородской области на общественных началах работают 68 отраслевых и 52 территориальных помощника уполномоченного. За первые пять месяцев 2025 года ими проведено 400 консультаций, организовано 18 встреч с представителями власти в муниципалитетах, подготовлено 8 правовых заключений, часть из которых использована в судебной практике для защиты прав предпринимателей.

Ранее мы писали, что Никитин обсудил с бизнес-омбудсменом меры по снижению давления на предпринимателей.