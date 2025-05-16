Нижегородок пригласили к участию в конкурсе "Мама-предприниматель" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Стартовал прием заявок на участие в программе Минэкономразвития России "Мама-предприниматель". Программа входит в перечень инструментов поддержки в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

"Мы планируем, что в региональных этапах программы в этом году примут участие более 2000 предпринимательниц. Чтобы каждая из них получила прочную базу для старта и развития собственного бизнеса, мы реализуем программу по единым стандартам во всех регионах-участниках. С этого года перезапущена система обучения бизнес-тренеров. Они получили новые знания по использованию в бизнесе ИИ, эмоционального интеллекта, актуализирована база по управлению финансами стартапа. Программа "Мама-предприниматель" включает в себя теоретические и практические модули от бизнес-тренеров и партнеров программы", — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Принять участие в программе могут женщины с несовершеннолетними детьми или находящиеся в декрете. Обязательное условие — наличие бизнес-идеи или бизнес-проекта на начальной стадии развития (до года с даты регистрации).

Участницы программы "Мама-предприниматель" смогут пройти обучение в формате пятидневного тренинга-интенсива от сертифицированных тренеров центра "Мой бизнес".

"Программа "Мама-предприниматель" помогает современным женщинам, которые хотят реализовать себя в бизнесе. Во время обучения участницы смогут узнать, как вести бизнес, продвигать свою продукцию, а также получить рекомендации по развитию своего дела от экспертов проекта. Победительница регионального этапа получит 150 тысяч рублей по линии Минэкономразвития России, а также сможет претендовать на участие в федеральном этапе конкурса", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

В этом году при отборе заявок приоритет будет отдаваться проектам, ориентированным на ключевые отрасли экономики: промпроизводство, информационные технологии, туризм, сельское хозяйство.

На федеральном этапе экспертное жюри отберет из региональных победительниц лучших. Участницы получат возможность пройти углубленное обучение по развитию предпринимательских компетенций, а также побороться за гранты в размере 1 млн, 500 тыс. и 250 тыс. рублей.

Региональный этап программы "Мама-предприниматель" пройдет 22-26 сентября 2025 года. Заявки принимаются до 14 сентября на сайте: https://мамапредприниматель.рф/.

Напомним, в прошлом году победительницей регионального и федерального этапов программы "Мама-предприниматель" стала нижегородка, руководитель конструкторского бюро IngUp (специализируется на реинжиниринге) Анна Елисеева. За победу в региональном этапе она получила 100 тыс. рублей, а в качестве приза за победу в федеральном этапе - 1 млн рублей.

Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика", инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.