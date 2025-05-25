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Общество

ЗСНО поддержало ужесточение наказания за махинации с пробегом автомобилей

29 мая 2025 19:00  [86] Общество
ЗСНО поддержало ужесточение наказания за махинации с пробегом автомобилей

Фото: пресс-служба ЗС НО

На заседании Законодательного собрания Нижегородской области, состоявшемся 29 мая, депутаты поддержали инициативу коллег из Ленинградской области, касающуюся борьбы с так называемыми устройствами "стоп-пробега" — приборами, позволяющими искусственно занижать реальный пробег автомобиля.

Обращение адресовано председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину. В нем подчеркивается необходимость законодательного урегулирования проблемы, которая затрагивает интересы как покупателей, так и добросовестных участников автомобильного рынка.

По словам депутатов, использование таких устройств наносит серьезный вред. Автомобили с подкорректированным пробегом часто продаются по завышенной цене, поскольку покупатели не подозревают об истинном износе транспортного средства. В результате владельцам приходится сталкиваться с неожиданными поломками и дорогостоящим ремонтом, а также с проблемами при техническом обслуживании и дальнейшей перепродаже.

Кроме того, скрытый пробег может стать основанием для отказа в выплатах по КАСКО или даже расторжения страхового договора, если страховая компания обнаружит расхождение в данных.

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков отметил: "Недобросовестные продавцы, использующие "стоп-пробеги", подрывают доверие граждан, создают нелегальную конкуренцию и вредят легальному автобизнесу. Это способствует развитию теневого рынка и повышает аварийные риски из-за износа ключевых узлов автомобиля".

Нижегородские парламентарии поддержали ключевые предложения, изложенные в обращении. Среди них — введение уголовной ответственности за изготовление, продажу и использование устройств для скручивания пробега, возможность оперативной досудебной блокировки сайтов, распространяющих такие приборы, а также возложение ответственности на крупные онлайн-платформы за премодерацию объявлений, содержащих подобные предложения.

Председатель Законодательного собрания Евгений Люлин подчеркнул: "Манипуляции с пробегом — это не просто обман покупателя, а угроза безопасности на дорогах. Мы считаем необходимым принять жесткие меры, включая уголовную ответственность и блокировку интернет-ресурсов, торгующих подобными устройствами. Также важна ответственность онлайн-агрегаторов за размещение подобных объявлений".

Ожидается, что обращение будет рассмотрено на федеральном уровне, и предложения региональных депутатов станут основой для разработки необходимых нормативных актов.

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция может получить полномочия по аннулированию водительских прав по медпоказаниям.

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Теги:
Автомобили Законодательное собрание Законопроекты
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