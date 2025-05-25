Трехэтажная поликлиника готовится к открытию на базе Нижегородского кардиоцентра Общество

Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Центр диспансерного наблюдения пациентов совсем скоро откроет свои двери для нижегородцев. Поликлиника кардиоцентра создана на базе НИИ-Специализированной кардиохирургической клинической больницы имени академика Б.А. Королёва в рамках реализации проекта комплексного развития больничных территорий "Квартал здоровья". Экскурсию для журналистов провел главный врач учреждения Антон Леонидович Максимов.

Центр располагается в трехэтажном здании (раньше там были специализированные технические помещения) общей площадью 800 квадратных метров. На реконструкцию и приспособление под медицинские помещения было потрачено почти 83 млн рублей, а также около 85 млн рублей на закупку мебели, техники и медицинской аппаратуры. Строительство заняло меньше года.

Внешняя отделка выполнена в корпоративном цвете, как и главное здание больницы. Первым в глаза бросается мурал с изображением заслуженного российского кардиохирурга Бориса Алексеевича Королёва, сыгравшего ключевую роль в открытии учреждения в 1986 году.

"Раньше поликлиника находилась в основном в здании, и это создавало очень большие неудобства. Представьте: пациенты, ожидающие приема, и тут же прооперированные люди, которых на каталках мимо провозят. Теперь поликлиника увеличилась больше, чем в два раза. У нас 15 кабинетов приема и несколько диагностических кабинетов. Я думаю, что порядка 200 посещений будет в смену организовываться, ну и какое-то количество телемедицинских консультаций", - отметил Максимов.

На первом этаже Центра находится регистратура, гардероб, два кабинета врачей, а также кабинеты для функциональной диагностики.

Так, в поликлинике пациенты смогут записаться на велоэргометрию, стресс-эхокардиографию, электрокардиографию, холтеровское мониторирование, УЗИ сосудов и другие исследования.

На втором этаже располагаются кабинеты врачей, кабинет для проведения телемедицинских консультаций и комната отдыха для персонала. Корпоративный цвет использован и во внутреннем дизайне Центра.

Третий этаж также занимают врачебные кабинеты. Кроме того, там находится современный дневной стационар.

"Здесь будет и телевизор, и дополнительная мебель, которые создадут удобство. Иногда это всего лишь укол, который повторяется раз в неделю, раз в месяц. Человек приходит на дневной стационар, ему не надо ждать, когда освободится койка. Здесь всегда все есть. Это увеличивает нашу пропускную способность", - рассказала заместитель главврача Виктория Теплицкая.

Цокольный этаж выделен под технические помещения, служебные раздевалки, а также помещений для компьютерного томографа. На каждом этаже у лестницы и лифа расположены навигационные таблички с указанием всех кабинетов.

Важным аспектом в новом здании стало появление лифт. Как отметил Антон Максимов, для кардиологических пациентов лифт – это необходимость, поэтому врачи настаивали на его создании.

Благоустройство прилегающей территории еще продолжается и, скорее всего, окончательно будет закончено лишь в следующем году. Но уже в самое ближайшее время строители проложат дорожки и установят лавочки. Территорию благоустраивают по концепции "чистого неба" (все кабели убирают под землю) и зеленой зоны. Рядом находится лес, а здания медицинских учреждений утопают в деревьях, поэтому территория действительно больше напоминает парк.

В рамках реализации проекта планируется облегчить передвижение пациентов по большой территории медицинского городка. Для посетителей на личных автомобилях уже организована парковка. А для пациентов, прибывающих на общественном транспорте, хотят организовать низкопольный автобус, который будет курсировать по определенному маршруту.

Принять первых пациентов планируется в августе-сентябре текущего года, однако осталось еще много инженерных нюансов (вентиляция, интернет-коммуникации), на которые обычный посетитель не обратит внимания, а для врачей они очень важны.

Кроме того, в рамках проекта "Квартал здоровья" в самом кардиоцентре был проведен капитальный ремонт операционного блока.

В порядок привели не только фасад здания, но и сами операционные, так как было необходимо заменить климатическое оборудование и ряд других коммуникаций. Корреспонденту НИА "Нижний Новгород" также удалось их увидеть.

В больнице появился новый ангиограф, важнейший аппарат для работы кардиохирургов, диагностическое оборудование, ультразвуковые системы, комплекс для проведения ВЭМ, а также современные хирургические инструменты высшего качества.

По словам главврача, в день проводится в среднем 10 операций. Потребности всей Нижегородской области это не удовлетворяет, поэтому часть пациентов по-прежнему уезжает в федеральные центры. Но в ближайшее время планируется увеличь количество принимаемых пациентов в связи с завершением ремонта.

На территории будет организована и вертолетная площадка, для оперативной доставки пациентов. План уже разработан. Она будет общая для двух больниц (детской областной и НИИ - СККБ).

Напомним, с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина реализуется нацпроект "Продолжительная и активная жизнь", являющийся продолжением нацпроекта "Здравоохранение". Его цель — увеличение продолжительности жизни к 2030 году. В рамках проекта планируется модернизация медучреждений, привлечение квалифицированных специалистов, внедрение современных методов профилактики и лечения, развитие экстренной помощи, реабилитации, цифровых решений и научной медицины.