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Общество

Строительство онкоцентра в Нижнем Новгороде обойдется в 22 млрд рублей

23 мая 2025 11:59  [89] Общество
Строительство онкоцентра в Нижнем Новгороде обойдется в 22 млрд рублей

Фото: Кира Мишина

Власти Нижегородской области начали подготовку к реализации масштабного проекта по созданию единого онкологического центра на базе областной клинической больницы имени Семашко и онкодиспансера, сообщает издание "Коммерсантъ-Приволжье".

В рамках этой инициативы регион направил в Главгосэкспертизу России ценовой аудит бюджетных инвестиций для прохождения государственной экспертизы, рассказал замгубернатора Андрей Чечерин на заседании комитета ЗСНО по соцвопросам 21 мая.

Проект, получивший название "Город здоровья", предполагает строительство хирургического корпуса с поликлиникой и Центра ядерной медицины, включающего циклотрон и оборудование для позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ).

Общая стоимость проекта оценивается более чем в 22 млрд рублей. Из них 4,6 млрд рублей планируется направить на создание Центра ядерной медицины.

Еще около 18 млрд рублей потребуется на возведение хирургического корпуса с 22 операционными, палатами на 390 коек и поликлиникой, рассчитанной на 210 тысяч посещений в год. По словам замгубернатора Андрея Чечерина, за счет отказа от строительства ряда вспомогательных помещений удастся сократить затраты примерно на 10%.

Строительство "Города здоровья" планируется на 2026-2028 годы. При этом более 11 млрд рублей уже зарезервированы в федеральном бюджете на реализацию проекта. Чтобы получить доступ к этим средствам, регион должен пройти правительственную комиссию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина и доказать, что проект интегрирован в общенациональную систему здравоохранения. Власти Нижегородской области рассчитывают пройти защиту проекта к лету 2026 года.

Глава НМИЦ радиологии Минздрава РФ Андрей Каприн подчеркнул, что создание онкологического центра в рамках "Города здоровья" обеспечит полный цикл диагностики, лечения и сопровождения пациентов на одной территории. Это позволит централизовать онкологическую помощь в регионе.

По оценке областных властей, реализация проекта поможет сохранить в регионе до 1,2 млрд рублей, которые сейчас уходят в другие субъекты РФ за лечение нижегородцев по ОМС. Кроме того, появится возможность привлечь средства за лечение пациентов из соседних областей.

Ранее сообщалось, что еще одна взрослая поликлиника появится в Новой Кузнечихе. Соответствующее разрешение выдал минстрой.

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Теги:
больницы онкология Строительство
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