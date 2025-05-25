Победитель конкурса "Знание.Лектор" рассказала нижегородцам о применении ИИ Общество

Фото: Российское Общество "Знание"

На площадке "Академии Маяк" имени А.Д. Сахарова в Нижнем Новгороде состоялась открытая лекция, организованная в рамках проекта "Знание.Лекторий". Спикером встречи выступила Валерия Демарева — заведующая кафедрой киберпсихологии ННГУ и победитель конкурса "Знание.Лектор".

Эксперт Общества "Знание" рассказала о практическом применении искусственного интеллекта в жизни современного человека. По словам Валерии Демаревой, нейросети уже стали неотъемлемой частью многих сфер — от образования и медицины до сферы ЖКХ и правовой системы.

"Сегодня навык работы с нейросетями становится таким же базовым, как умение искать информацию или редактировать текст. Те, кто научатся грамотно формулировать запросы и анализировать полученные результаты, смогут эффективнее справляться с задачами и экономить время. Это не про далекое будущее — это уже наша реальность", — отметила лектор.

В ходе выступления она поделилась с участниками полезными советами по использованию ИИ. Так, нейросети можно применять для создания текстов и изображений по заданному описанию, а голосовые помощники — для управления бытовыми задачами: от установки будильника до включения света.

Кроме того, ИИ может стать полезным инструментом в обучении. Например, если попросить объяснить сложную тему "на пальцах", как для ребёнка, нейросеть упростит информацию и сделает её доступной.

При этом Валерия Демарева подчеркнула: важно не забывать, что искусственный интеллект — это помощник, а не замена человеческому мышлению. Все результаты, полученные с помощью ИИ, необходимо проверять и критически осмысливать.

Сейчас продолжается прием заявок на участие в пятом сезоне проекта "Знание.Лектор". Подать их можно на официальном сайте до 15 июля, а в категории "Юный лектор" — до 30 июня.

Победители взрослой номинации получат ценные призы и возможность заключить один из ста контрактов с Обществом "Знание" на сумму 100 тысяч рублей. Сто школьников, успешно прошедших конкурсный отбор, будут приглашены на образовательную смену в МДЦ "Артек". При этом каждый обучающийся может посетить "Артек" не более одного раза в год.

Проект "Знание.Лекторий" реализуется Обществом "Знание" по всей стране. В его рамках в регионах проходят лекции на темы от науки и технологий до развития личных навыков. Участники могут не только слушать экспертов, но и задавать им вопросы, обсуждая самые актуальные темы современности.