Пластиковой разметки на дорогах Нижнего Новгорода станет больше Общество

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

В Нижнем Новгороде продолжается кампания по нанесению долговечной пластиковой дорожной разметки. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Юрий Шалабаев.

Он напомнил, что работы стартовали еще в апреле и охватили ключевые транспортные артерии. Так, разметка уже появилась на улице Советской, проспектах Молодежном и Ленина, Южном и Московском шоссе, а также на Молитовском и Мызинском мостах. Обновление разметки также затронуло проезжую часть Нижневолжской набережной, Зеленский съезд и ряд других участков.

Всего, по словам Шалабаева, в этом году обновят разметку на 355 городских улицах, включая Канавинский мост и проспект Ленина. При этом доля пластичных материалов достигнет 93%, что почти на 10% превышает показатели прошлого года.

Такие составы отличаются повышенной износостойкостью, устойчивы к переменчивым погодным условиям и хорошо заметны на проезжей части, подчеркнул мэр.

Ранее сообщалось, что нанести на асфальте разметку для туристов предложили в Нижнем Новгороде.