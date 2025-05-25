Пластиковой разметки на дорогах Нижнего Новгорода станет больше

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В Нижнем Новгороде продолжается кампания по нанесению долговечной пластиковой дорожной разметки. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Юрий Шалабаев.
Он напомнил, что работы стартовали еще в апреле и охватили ключевые транспортные артерии. Так, разметка уже появилась на улице Советской, проспектах Молодежном и Ленина, Южном и Московском шоссе, а также на Молитовском и Мызинском мостах. Обновление разметки также затронуло проезжую часть Нижневолжской набережной, Зеленский съезд и ряд других участков.
Всего, по словам Шалабаева, в этом году обновят разметку на 355 городских улицах, включая Канавинский мост и проспект Ленина. При этом доля пластичных материалов достигнет 93%, что почти на 10% превышает показатели прошлого года.
Такие составы отличаются повышенной износостойкостью, устойчивы к переменчивым погодным условиям и хорошо заметны на проезжей части, подчеркнул мэр.
Ранее сообщалось, что нанести на асфальте разметку для туристов предложили в Нижнем Новгороде.
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