Благодаря проекту "Квартал здоровья" на базе Нижегородского кардиоцентра заработает Центр диспансерного наблюдения пациентов Общество

Фото: Кира Мишина

На базе НИИ – Специализированной кардиохирургической клинической больницы им. академика Б.А. Королева создали Центр диспансерного наблюдения пациентов. Отдельное трехэтажное здание, которое ранее использовалось техническими службами больницы, превратили в современную поликлинику, рассчитанную на 200 посещений в смену.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, открытие Центра диспансерного наблюдения – это один из этапов реализации проекта комплексного развития больничных территорий «Квартал здоровья».

Проект затрагивает не только Нижегородский кардиоцентр, но и Областную детскую клиническую больницу и предусматривает масштабные ремонтные работы, строительство новых и перепрофилирование прилегающих объектов, уличное благоустройство, развитие дорожной инфраструктуры. Кроме того, запланирована централизация большинства служб двух больниц: лаборатории, пищеблока, транспорта, обслуживания зданий и территории.

Главный врач НИИ – Специализированной кардиохирургической клинической больницы им. академика Б.А. Королева Антон Максимов рассказал о том, что представляет собой новая поликлиника.

«Сейчас в Нижегородской области проживает более 600 тысяч человек, которым требуется диспансерное наблюдение в связи с заболеваниями системы кровообращения. Мы давно мечтали о собственной поликлинике, но ресурсов было недостаточно: в имеющемся здании отсутствовали лифты, а инженерные системы были сконструированы так, что помещения нельзя было использовать в медицинских целях. Благодаря поддержке губернатора Нижегородской области Глеба Никитина больница получила почти 83 млн рублей на реконструкцию здания и ремонт помещений, еще около 85 млн - на закупку мебели, техники и медицинской аппаратуры. Все строительно-монтажные работы уже выполнены, и сейчас мы занимаемся регулировкой инженерных систем, наладкой интернет-коммуникаций, расстановкой оборудования и благоустройством прилегающей территории», – сообщил главный врач.

По словам Антона Максимова, общая площадь новой поликлиники – около 800 кв. м. На цокольном этаже находятся помещения для компьютерного томографа, технические помещения и служебные раздевалки, на первом этаже – регистратура, раздевалка для посетителей, два кабинета врачей и несколько помещений функциональной диагностики. В последних можно будет выполнять велоэргометрию, стресс-эхокардиографию, электрокардиографию, холтеровское мониторирование, УЗИ сосудов и другие исследования.

Второй этаж также занимают пять кабинетов врачей, кабинет для проведения телемедицинских консультаций и помещения для отдыха персонала. На последнем, третьем, этаже, находятся помещения дневного стационара, процедурный, еще пять кабинетов врачей и служебные комнаты.

«Очень важно, что при проектировании поликлиники был качественно продуман вопрос телемедицины. Мы выделили отдельное пространство и закупили специализированное серверное и компьютерное оборудование, чтобы врачи из отдаленных медицинских учреждений могли пересылать нам данные о своих пациентах. Высококвалифицированные специалисты Нижегородского кардиоцентра смогут максимально точно оценить состояние здоровья больного и дать рекомендации коллегам по тактике лечения. Кроме того, телемедицинские технологии сделают возможными онлайн-консультации формата «врач – пациент», – рассказал Антон Максимов.

Центр диспансерного наблюдения сможет принять первых пациентов уже в августе – сентябре этого года. С нижегородцами будут работать сразу 30 медиков: 20 врачей и 10 медицинских сестер.

«После открытия поликлиники мы сможем кратно увеличить объемы проведения диагностических исследований. В результате медики будут еще чаще и намного раньше выявлять состояния, когда человеку требуется профилактика или лечение. Это огромный вклад в реализацию проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», – подчеркнул главный врач.

Напомним, ранее в рамках проекта комплексного развития больничных территорий «Квартал здоровья» в Нижегородском кардиоцентре были капитально отремонтированы шесть операционных. Новые высокотехнологичные пространства позволяют медикам еще более эффективно оказывать медицинскую помощь жителям региона.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение». Новый нацпроект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли. Нацпроект включает 11 федеральных проектов: «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Медицинские кадры», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания», «Совершенствование экстренной медпомощи», «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров», «Национальная платформа «Здоровье», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».