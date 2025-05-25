Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
Семьи участников СВО получат ипотеку под 2%
Проблема не в еде: врач рассказал, как худеть с умом
Пляжи Нижнего Новгорода: где можно купаться в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
29 мая 2025 16:22  [6] Новую модель автобуса ЛиАЗ тестируют на маршруте №90 в Нижнем Новгороде
29 мая 2025 15:50  [84] Нижегородский парламент утвердил закон о профилактике абортов
29 мая 2025 15:39  [85] Победитель конкурса "Знание.Лектор" рассказала нижегородцам о применении ИИ
29 мая 2025 15:14  [120] Врачи напомнили нижегородцам о правилах поведения в жару
29 мая 2025 14:59  [129] Иностранные блогеры открыли для себя Нижегородскую область
29 мая 2025 14:18  [213] Первый отель на трассе М-12 построили в Нижегородской области
29 мая 2025 13:30  [208] Стоимость питания в детсадах и школах Нижнего Новгорода вырастет с 1 июля
29 мая 2025 13:18  [148] Салюта не будет на День России в Нижнем Новгороде
29 мая 2025 13:03  [55] Благодаря проекту "Квартал здоровья" на базе Нижегородского кардиоцентра заработает Центр диспансерного наблюдения пациентов
29 мая 2025 12:43  [235] Нижегородский боец с позывным "Куба" рассказал об участии в СВО
Общество

Благодаря проекту "Квартал здоровья" на базе Нижегородского кардиоцентра заработает Центр диспансерного наблюдения пациентов

29 мая 2025 13:03  [55] Общество
Благодаря проекту Квартал здоровья на базе Нижегородского кардиоцентра заработает Центр диспансерного наблюдения пациентов

Фото: Кира Мишина

На базе НИИ – Специализированной кардиохирургической клинической больницы им. академика Б.А. Королева создали Центр диспансерного наблюдения пациентов. Отдельное трехэтажное здание, которое ранее использовалось техническими службами больницы, превратили в современную поликлинику, рассчитанную на 200 посещений в смену.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, открытие Центра диспансерного наблюдения – это один из этапов реализации проекта комплексного развития больничных территорий «Квартал здоровья». 

Проект затрагивает не только Нижегородский кардиоцентр, но и Областную детскую клиническую больницу и предусматривает масштабные ремонтные работы, строительство новых и перепрофилирование прилегающих объектов, уличное благоустройство, развитие дорожной инфраструктуры. Кроме того, запланирована централизация большинства служб двух больниц: лаборатории, пищеблока, транспорта, обслуживания зданий и территории.

Главный врач НИИ – Специализированной кардиохирургической клинической больницы им. академика Б.А. Королева Антон Максимов рассказал о том, что представляет собой новая поликлиника.

«Сейчас в Нижегородской области проживает более 600 тысяч человек, которым требуется диспансерное наблюдение в связи с заболеваниями системы кровообращения. Мы давно мечтали о собственной поликлинике, но ресурсов было недостаточно: в имеющемся здании отсутствовали лифты, а инженерные системы были сконструированы так, что помещения нельзя было использовать в медицинских целях. Благодаря поддержке губернатора Нижегородской области Глеба Никитина больница получила почти 83 млн рублей на реконструкцию здания и ремонт помещений, еще около 85 млн - на закупку мебели, техники и медицинской аппаратуры. Все строительно-монтажные работы уже выполнены, и сейчас мы занимаемся регулировкой инженерных систем, наладкой интернет-коммуникаций, расстановкой оборудования и благоустройством прилегающей территории», – сообщил главный врач.

По словам Антона Максимова, общая площадь новой поликлиники – около 800 кв. м. На цокольном этаже находятся помещения для компьютерного томографа, технические помещения и служебные раздевалки, на первом этаже – регистратура, раздевалка для посетителей, два кабинета врачей и несколько помещений функциональной диагностики. В последних можно будет выполнять велоэргометрию, стресс-эхокардиографию, электрокардиографию, холтеровское мониторирование, УЗИ сосудов и другие исследования. 

Второй этаж также занимают пять кабинетов врачей, кабинет для проведения телемедицинских консультаций и помещения для отдыха персонала. На последнем, третьем, этаже, находятся помещения дневного стационара, процедурный, еще пять кабинетов врачей и служебные комнаты. 

«Очень важно, что при проектировании поликлиники был качественно продуман вопрос телемедицины. Мы выделили отдельное пространство и закупили специализированное серверное и компьютерное оборудование, чтобы врачи из отдаленных медицинских учреждений могли пересылать нам данные о своих пациентах. Высококвалифицированные специалисты Нижегородского кардиоцентра смогут максимально точно оценить состояние здоровья больного и дать рекомендации коллегам по тактике лечения. Кроме того, телемедицинские технологии сделают возможными онлайн-консультации формата «врач – пациент», – рассказал Антон Максимов.

Центр диспансерного наблюдения сможет принять первых пациентов уже в августе – сентябре этого года. С нижегородцами будут работать сразу 30 медиков: 20 врачей и 10 медицинских сестер.
«После открытия поликлиники мы сможем кратно увеличить объемы проведения диагностических исследований. В результате медики будут еще чаще и намного раньше выявлять состояния, когда человеку требуется профилактика или лечение. Это огромный вклад в реализацию проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», – подчеркнул главный врач.

Напомним, ранее в рамках проекта комплексного развития больничных территорий «Квартал здоровья» в Нижегородском кардиоцентре были капитально отремонтированы шесть операционных. Новые высокотехнологичные пространства позволяют медикам еще более эффективно оказывать медицинскую помощь жителям региона.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение». Новый нацпроект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли. Нацпроект включает 11 федеральных проектов: «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Медицинские кадры», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания», «Совершенствование экстренной медпомощи», «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров», «Национальная платформа «Здоровье», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Кардиоцентр Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных