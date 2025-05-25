Бывшее здание филиала МГУТУ на Автозаводе выставили на торги Экономика

Фото: ДОМ.РФ

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода выставлен на торги имущественный комплекс. Объект реализует ДОМ.РФ, сообщается на его сайта.

Недвижимость расположена по адресу: улица Спутника, дом 11А. Ранее здесь находился нижегородский филиал МГУТУ имени К.Г. Разумовского. Как уточняется, здание может быть использовано в коммерческих целях. Его площадь составляет 768,5 кв. метром, а земельный участок — 0,09 га.

Рядом с комплексом находятся жилые дома, магазины, социальные учреждения и гаражи. В шаговой доступности расположены Индустриальный колледж и Институт пищевых технологий и дизайна. До ближайшей остановки общественного транспорта "Улица Спутника", — около 300 метров, до остановки "35-й квартал" — 400 метров. Проспект Молодёжный находится в 540 метрах, а станция метро "Парк культуры" — в 1,7 км. Расстояние до центра города — около 19 км.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 23 июня. Торги состоятся 27 июня. Начальная стоимость лота составляет 23,29 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что ДОМ.РФ выделит кредит на строительство многофункционального туристического комплекса с гостиницей на берегу Оки. При этом также пройдет реконструкция ОКН "Городская водонапорная станция".