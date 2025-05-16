Высотный дом начали строить возле Нижегородской ярмарки Экономика

Фото: Банк ДОМ.РФ

В Канавинском районе Нижнего Новгорода стартовало строительство нового жилого дома комфорт-класса. Об этом сообщил Банк ДОМ.РФ, представивший финансирование в размере 603 млн рублей.

Проект реализует специализированный застройщик "Дом на Мурашкинской", входящий в государственную ГК "Дирекция по строительству" Нижегородской области.

На строительной площадке провели символическую церемонию — в основание будущего дома забили первую сваю и бросили монету на удачу.

Отмечается, что дом войдет в состав квартальной застройки рядом с Нижегородской ярмаркой. Сдать объект в эксплуатацию планируется до конца 2026 года.

Ранее сообщалось, что жилой дом будет состоять из секций переменной этажности — от 10 до 11 этажей. Всего планируется построить 106 квартир общей площадью 4,6 тысячи кв. метров. В проекте предусмотрены студии, а также одно- и двухкомнатные квартиры. На первом этаже разместятся коммерческие помещения площадью 508 кв. метров. Кроме того, будут созданы парковочные места и установлена детская площадка.