Выксунский водоканал продолжает загрязнять реку Железница Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии провело внеплановую проверку деятельности АО "Выксунский водоканал". Инспекция показала, что предприятие не выполнило в полном объеме ранее выданное предписание и не устранило все выявленные нарушения природоохранного законодательства.

В пресс-службе надзорного ведомства напомнили, что летом 2024 года на очистных сооружениях водоканала уже проводились контрольно-надзорные мероприятия. Тогда специалисты Росприроднадзора зафиксировали более десяти нарушений, связанных с охраной водных ресурсов, атмосферного воздуха, а также с обращением с отходами. По итогам проверки юридическое лицо и ответственные сотрудники были привлечены к административной ответственности, а также получили штрафы. Кроме того, предприятию было предписано устранить все выявленные несоответствия.

Повторная проверка показала, что значительная часть нарушений действительно устранена. Однако одно из ключевых требований — соблюдение норм охраны водных объектов — по-прежнему не выполняется.

Анализ проб сточных вод, сбрасываемых в реку Железницу после очистки, выявил превышение допустимых значений по ряду показателей. В частности, зафиксированы повышенные концентрации меди, никеля, нитрат-ионов, а также превышения по химическому и биохимическому потреблению кислорода (ХПК и БПК5). Такие сбросы продолжают оказывать негативное воздействие на реку.

В 2024 году за аналогичные нарушения Росприроднадзор уже производил расчет экологического ущерба. Тогда предприятие полностью компенсировало нанесенный вред.

По результатам последней внеплановой проверки в отношении АО "Выксунский водоканал" и ответственных лиц вновь будут приняты меры административного воздействия. Надзорное ведомство выдало новое предписание и настаивает на полном устранении всех нарушений.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор начал проверку полигонов "Ситиматик-НН" после жалоб и пожара.