Появление подозрительных пятен на Волге обернулось проверкой Росприроднадзора

Межрегиональное управление Роспотребнадзора проводит предварительную проверку по появлению странных пятен на Волге. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Отмечается, что с жалобами обратились нижегородцы, сообщившие о появлении пятен в районе Борского моста и микрорайона Мещерское озеро.
В Росприроднадзоре отметили, что информация об аварийных или залповых сбросах в этом районе в последнее время к ним не поступала. Также не было зафиксировано и обращений по поводу неприятного запаха.
"Ситуация продолжает оставаться на контроле межрегионального управления", — подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось, что жители Городца пожаловались на мазутные пятна на Волге.
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