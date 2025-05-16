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Общество

Появление подозрительных пятен на Волге обернулось проверкой Росприроднадзора

21 мая 2025 09:29  [126] Общество
Появление подозрительных пятен на Волге обернулось проверкой Росприроднадзора

Межрегиональное управление Роспотребнадзора проводит предварительную проверку по появлению странных пятен на Волге. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Отмечается, что с жалобами обратились нижегородцы, сообщившие о появлении пятен в районе Борского моста и микрорайона Мещерское озеро. 

В Росприроднадзоре отметили, что информация об аварийных или залповых сбросах в этом районе в последнее время к ним не поступала. Также не было зафиксировано и обращений по поводу неприятного запаха.

"Ситуация продолжает оставаться на контроле межрегионального управления", — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что жители Городца пожаловались на мазутные пятна на Волге.

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Теги:
Волга Росприроднадзор Экология
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