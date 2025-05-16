Дзержинский водоканал сбрасывал в Волгу неочищенные сточные воды Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия завершило внеплановую проверку АО "Дзержинский водоканал", эксплуатирующего районные очистные сооружения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Основанием проверки послужило обращение о возможном сбросе недостаточно очищенных сточных вод в реку Гниличка и других нарушениях природоохранного законодательства.

В ходе проверки специалисты установили, что предприятие пользуется водными ресурсами реки Волги. Очищенные сточные воды отводятся с очистных сооружений по двум подводным коллекторам, проложенным по дну Оки. Сброс осуществляется в Волгу в 1,5 километрах от села Безводное Кстовского района через специальный заглубленный выпуск, предназначенный для многократного разбавления стоков речной водой.

При этом информация о сбросе неочищенных вод в реку Гниличка не подтвердилась.

Однако инспекторы зафиксировали другие нарушения. Было установлено, что сброс в Волгу производится с превышением допустимых концентраций ряда загрязняющих веществ.

Также на территории очистных сооружений на необорудованной площадке обнаружены навалы строительного мусора, включая обломки железобетона, кирпича, плитки и бетона. Кроме того, предприятие допустило ошибки при постановке объектов негативного воздействия на окружающую среду на государственный учет.

По каждому выявленному нарушению составлены протоколы и будут вынесены постановления о привлечении к административной ответственности.

АО "Дзержинский водоканал" получило предписание об устранении всех нарушений до конца августа текущего года. Контроль за его исполнением осуществляет Росприроднадзор.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор проверяет странные пятна на Волге в районе Борского моста и микрорайона Мещерское озеро после жалоб нижегородцев.