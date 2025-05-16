Это рекорд: нижегородцы запустили в небо шар с Георгиевской лентой
Названы звезды, которые выступят на "Столице закатов" в 2025 году
В России вводят новый порядок выявления пьяных водителей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
22 мая 2025 16:30  [77] Дзержинский водоканал сбрасывал в Волгу неочищенные сточные воды
22 мая 2025 14:28  [129] Жительница Заволжья перевела мошенникам более 9 000 000 рублей
22 мая 2025 13:28  [175] Гибель 9-летнего ребенка в ДТП на Комсомольской закончилась уголовным делом
22 мая 2025 12:52  [139] Украинские спецслужбы всё чаще стали вербовать людей через Telegram и WhatsApp
22 мая 2025 12:17  [209] Двух нижегородцев поместили в СИЗО за поджог базовой станции оператора
22 мая 2025 11:44  [179] ДТП со школьниками на Бору заинтересовало Гострудинспекцию
22 мая 2025 11:37  [196] Автобус с детьми попал в ДТП в Борском округе: есть пострадавшие
22 мая 2025 11:00  [269] 17-летний водитель без прав устроил аварию с пострадавшими на площади Минина
22 мая 2025 10:19  [508] Автомобиль с четырьмя трупами нашли в Выксе (видео)
22 мая 2025 10:06  [1815] Нижегородка сядет на 13 лет за незаконное получение выплат на инвалидности
Происшествия

Дзержинский водоканал сбрасывал в Волгу неочищенные сточные воды

22 мая 2025 16:30  [77] Происшествия
Дзержинский водоканал сбрасывал в Волгу неочищенные сточные воды

Фото: Александр Воложанин

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия завершило внеплановую проверку АО "Дзержинский водоканал", эксплуатирующего районные очистные сооружения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Основанием проверки послужило обращение о возможном сбросе недостаточно очищенных сточных вод в реку Гниличка и других нарушениях природоохранного законодательства.

В ходе проверки специалисты установили, что предприятие пользуется водными ресурсами реки Волги. Очищенные сточные воды отводятся с очистных сооружений по двум подводным коллекторам, проложенным по дну Оки. Сброс осуществляется в Волгу в 1,5 километрах от села Безводное Кстовского района через специальный заглубленный выпуск, предназначенный для многократного разбавления стоков речной водой.

При этом информация о сбросе неочищенных вод в реку Гниличка не подтвердилась.

Однако инспекторы зафиксировали другие нарушения. Было установлено, что сброс в Волгу производится с превышением допустимых концентраций ряда загрязняющих веществ.

Также на территории очистных сооружений на необорудованной площадке обнаружены навалы строительного мусора, включая обломки железобетона, кирпича, плитки и бетона. Кроме того, предприятие допустило ошибки при постановке объектов негативного воздействия на окружающую среду на государственный учет.

По каждому выявленному нарушению составлены протоколы и будут вынесены постановления о привлечении к административной ответственности.

АО "Дзержинский водоканал" получило предписание об устранении всех нарушений до конца августа текущего года. Контроль за его исполнением осуществляет Росприроднадзор.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор проверяет странные пятна на Волге в районе Борского моста и микрорайона Мещерское озеро после жалоб нижегородцев.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Волга Росприроднадзор Экология
Поделиться:
Новости по теме
22 мая 2025 08:50  [203] Росприроднадзор озвучил итоги проверки свалок ТКО в Воскресенском округе
19 мая 2025 11:50  [731] Суд обязал "ОРБ Нижний" выплатить более 2 млн рублей за загрязнение почвы
13 мая 2025 15:45  [473] Росприроднадзор выявил новые нарушения на Нижегородской станции аэрации
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль Наш общий дом
16 мая 2025 14:45Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных