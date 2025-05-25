Госдума одобрила инициативу о введении самозапрета на участие в азартных играх

Госдума одобрила в первом чтении инициативу о введении самозапрета на участие в азартных играх. Психолог Екатерина Кольцова, комментируя ситуацию для телеканал "360", выразила мнение, что идея заслуживает внимания, однако технические аспекты ее реализации остаются неясными. Она подчеркнула, что проблема игромании в России актуальна, и отметила, что это заболевание, требующее профессионального лечения.
При этом она психолог выразила сомнение в эффективности самозапрета, указывая, что люди в состоянии мании могут найти способы обойти ограничения. Однако она также отметила, что в периоды стабильности люди способны принимать взвешенные решения.
Согласно законопроекту, самозапрет можно установить, подав заявление в букмекерскую контору лично или онлайн. Для снятия запрета нужно подать новое заявление.
Однако в состоянии мании человек теряет контроль над собой и его непреодолимо тянет сделать ставку. В такие моменты рациональное мышление уступает место иррациональным импульсам.
Кольцова считает, что самозапрет может служить своего рода якорем, напоминая человеку о причинах, по которым он принял это решение. Однако она выразила сомнения в том, насколько эффективным будет этот механизм, учитывая возможность обойти ограничения.
Напомним, функцию самозапрета покупок на маркетплейсах также предложили ввести в России.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+