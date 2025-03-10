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Нижегородская область вошла в топ-10 по самозапретам на кредиты

18 марта 2025 19:45  [52] Экономика

Более 136 тысяч жителей региона установили самозапрет на кредиты за 2 недели работы сервиса. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Объединенном кредитном бюро.

Сообщается, что в общем самозапрет оформили более 6,2 млн россиян. 91% граждан выбирают формат полного запрета. При этом более 50 тысяч жителей страны направили заявления на снятие ограничений.

Чаще всего этой функцией пользовались москвичи. В Москве самозапрет установили более 663 тысяч граждан.

Напомним, самозапрет можно включить в любое время через "Госуслуги". Функция позволяет ограничить возможность оформления займов полностью либо частично.

Ранее сообщалось о самых распространенных способах мошенничества.

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Теги:
Госуслуги Кредиты Статистика
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