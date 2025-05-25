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Культура и отдых

Редкий электровоз ЧС3-45 пополнил экспозицию "Паровозы России" в Нижнем Новгороде

30 мая 2025 10:50  [74] Культура и отдых
Редкий электровоз ЧС3-45 пополнил экспозицию Паровозы России в Нижнем Новгороде

Фото: АО "ВВППК" во "ВКонтакте"

Электровоз ЧС3-45 стал новым экспонатом на выставочной площадке "Паровозы России", расположенной в микрорайоне Сортировочный Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в социальных сетях "Волго-Вятской пассажирской пригородной компании".

ЧС3-45 — электровоз, произведённый в Чехословакии на заводе Škoda в городе Пльзень. Цифра в названии указывает на тип модели — третий по счёту, который представляет собой усовершенствованную и более мощную версию электровозов серии ЧС1.

Эти односекционные четырёхосные электровозы постоянного тока выпускались в 1961 году. Всего завод изготовил 87 машин данной серии. Модель предназначалась для пассажирских перевозок на магистральных направлениях.

Экземпляр с номером 45, поступивший на нижегородскую экспозицию, был собран предположительно в мае 1961 года. В разные годы он эксплуатировался на Московской и Западно-Сибирской железных дорогах.

После завершения службы электровоз стал музейным экспонатом. Сначала он был выставлен в Центральном музее железнодорожного транспорта в Санкт-Петербурге, затем — в Музее истории железнодорожного транспорта на Рижском вокзале в Москве. Теперь ЧС3-45 обрел новое место в Нижнем Новгороде и продолжает рассказывать свою историю в составе коллекции "Паровозы России".

Ранее сообщалось, что заброшенный дом в Чкаловске стал музеем и гостиницей.

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Теги:
Музеи поезда
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