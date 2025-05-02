Немецкая делегация передала Нижнему Новгороду уникальную реликвию ко Дню Победы Политика

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

В Нижний Новгород накануне Дня Победы прибыла делегация из города-побратима Эссена (Германия) с особой миссией — передать городу уникальную реликвию времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

По его словам, история появления этой реликвии началась с письма, которое немецкие коллеги получили от жительницы Эссена. Женщина рассказала, что у её семьи хранился серебряный спичечный коробок, переданный её отцу советским солдатом в последние дни войны. Тогда её отец, 17-летний юноша, прятался в подвале в Берлине. Советский солдат не только пощадил его, но и поделился с ним едой. Перед уходом он оставил юноше на память серебряный коробок.

Как отметил Шалабаев, семья женщины долгие годы пыталась узнать, кто был тот солдат, но это оказалось невозможным. Поскольку не удалось установить, из какого города он родом, было принято решение передать коробок в Нижний Новгород — российский город-побратим Эссена.

Мэр подчеркнул, что эту реликвию передадут в музей парка Победы. Он добавил, что каждый нижегородец сможет увидеть "эту маленькую коробочку с огромным смыслом" и прочувствовать символическую благодарность немецкой семьи советскому солдату.

"Приезд немецких партнёров в преддверии 80-летия Великой Победы — ещё одно доказательство того, что подвиг нашего народа помнят и чтут во всём мире", — заявил Шалабаев.