Георгиевская лента
Портреты для "Бессмертного полка" можно распечатать бесплатно
Как День Победы отметят в районах Нижнего Новгорода
Где не будут продавать алкоголь в Нижнем Новгороде 9 мая
Салют на День Победы запустят с пяти точек Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
08 мая 2025 15:15  [60] Немецкая делегация передала Нижнему Новгороду уникальную реликвию ко Дню Победы
07 мая 2025 09:43  [319] Депутаты ЗСНО предлагают сократить сроки согласования земляных работ
06 мая 2025 11:27  [443] Кстовский район включили в Нижегородский округ для выборов в Госдуму
04 мая 2025 13:00  [683] В Госдуме призвали наказать учениц нижегородской школы, избивших лощадь
30 апреля 2025 10:07  [753] Нижегородская область усилит сотрудничество с Курской после визита Глеба Никитина
30 апреля 2025 09:55  [666] Нижегородцы продолжают восстанавливать инфраструктуру в ДНР
30 апреля 2025 09:15  [591] К 2030 году качество среды в опорных населенных пунктах России планируют повысить на 30%
29 апреля 2025 16:48  [711] Быть или не быть памятнику Сталину в Нижнем Новгороде, выяснится в июне
27 апреля 2025 09:00  [724] Глеб Никитин поздравил депутатов с Днем российского парламентаризма
25 апреля 2025 19:15  [1389] Эксперт-мониторинг с 18 по 25 апреля 2025 года от АНО "Минин-центр"
Политика

Немецкая делегация передала Нижнему Новгороду уникальную реликвию ко Дню Победы

08 мая 2025 15:15  [60] Политика
Немецкая делегация передала Нижнему Новгороду уникальную реликвию ко Дню Победы

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

В Нижний Новгород накануне Дня Победы прибыла делегация из города-побратима Эссена (Германия) с особой миссией — передать городу уникальную реликвию времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале. 

По его словам, история появления этой реликвии началась с письма, которое немецкие коллеги получили от жительницы Эссена. Женщина рассказала, что у её семьи хранился серебряный спичечный коробок, переданный её отцу советским солдатом в последние дни войны. Тогда её отец, 17-летний юноша, прятался в подвале в Берлине. Советский солдат не только пощадил его, но и поделился с ним едой. Перед уходом он оставил юноше на память серебряный коробок.

Как отметил Шалабаев, семья женщины долгие годы пыталась узнать, кто был тот солдат, но это оказалось невозможным. Поскольку не удалось установить, из какого города он родом, было принято решение передать коробок в Нижний Новгород — российский город-побратим Эссена.

Мэр подчеркнул, что эту реликвию передадут в музей парка Победы. Он добавил, что каждый нижегородец сможет увидеть "эту маленькую коробочку с огромным смыслом" и прочувствовать символическую благодарность немецкой семьи советскому солдату.

"Приезд немецких партнёров в преддверии 80-летия Великой Победы — ещё одно доказательство того, что подвиг нашего народа помнят и чтут во всём мире", — заявил Шалабаев.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВОВ Иностранцы Побратим
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
02 мая 2025 16:28Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph