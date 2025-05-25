Сотрудников для нижегородской ОЭЗ "Кулибин" начнут привлекать из других регионов

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Власти Нижегородской области намерены решать проблему нехватки квалифицированных специалистов для особой экономической зоны "Кулибин" в Дзержинске за счёт привлечения работников из других субъектов страны. Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиций региона Денис Исмагилов в ходе правительственного часа в Законодательном собрании 29 мая.
По словам министра, на сегодняшний день кадровый вопрос остаётся одним из наиболее острых для эффективной работы производственных площадок в составе ОЭЗ. В связи с этим региональные власти разрабатывают комплексный подход к формированию необходимой социальной инфраструктуры.
Для комфортного размещения будущих сотрудников и партнёров резидентов зоны уже принято решение о строительстве жилого квартала, а также конгрессно-гостиничного комплекса.
Реализация проекта по возведению жилья запланирована на период с 2027 по 2032 год. Он будет осуществляться в рамках механизма комплексного развития территории, что позволит создать современную и удобную среду для жизни и работы специалистов, прибывших из других регионов.
Ранее сообщалось, что два инвестпроекта на 500 млн рублей получат статус резидентов нижегородской ОЭЗ "Кулибин".
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