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Экономика

Сотрудников для нижегородской ОЭЗ "Кулибин" начнут привлекать из других регионов

31 мая 2025 09:00  [46] Экономика
Сотрудников для нижегородской ОЭЗ Кулибин начнут привлекать из других регионов

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Власти Нижегородской области намерены решать проблему нехватки квалифицированных специалистов для особой экономической зоны "Кулибин" в Дзержинске за счёт привлечения работников из других субъектов страны. Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиций региона Денис Исмагилов в ходе правительственного часа в Законодательном собрании 29 мая.

По словам министра, на сегодняшний день кадровый вопрос остаётся одним из наиболее острых для эффективной работы производственных площадок в составе ОЭЗ. В связи с этим региональные власти разрабатывают комплексный подход к формированию необходимой социальной инфраструктуры.

Для комфортного размещения будущих сотрудников и партнёров резидентов зоны уже принято решение о строительстве жилого квартала, а также конгрессно-гостиничного комплекса.

Реализация проекта по возведению жилья запланирована на период с 2027 по 2032 год. Он будет осуществляться в рамках механизма комплексного развития территории, что позволит создать современную и удобную среду для жизни и работы специалистов, прибывших из других регионов.

Ранее сообщалось, что два инвестпроекта на 500 млн рублей получат статус резидентов нижегородской ОЭЗ "Кулибин".

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Теги:
ОЭЗ Трудоустройство экономика
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