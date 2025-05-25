Отравление младенца газом в Нижнем Новгороде закончилось проверкой СК Происшествия

Двухмесячный малыш отравился угарным газом в Нижнем Новгороде. Организована доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

По данным силовиков, инцидент произошел вечером 29 мая в квартире дома на Композиторской улице (Ленинский район).

Младенца на скорой увезли в больницу. Медики осмотрели его и отпустили домой. Сейчас ребенку ничего не угрожает.

В СК уточнили, что в квартире, где все произошло, установлена газовая колонка. Ведутся проверки, по результатам которых будут установлены обстоятельства случившегося.