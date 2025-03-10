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Происшествия

Двое взрослых и ребенок отравились газом в Богородске

17 марта 2025 12:15  [122] Происшествия

В Богородске трое человек, в том числе один ребенок, отравились угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Инцидент произошел в квартире дома на улице Ленина, где установлена газовая колонка. Пострадавших доставили в больницу. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сотрудники силового ведомства проводят доследственную проверку с целью установления всех обстоятельств.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту отравления угарным газом семьи в Кулебаках.

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Теги:
Богородск Отравление Следственное управление
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