Двое взрослых и ребенок отравились газом в Богородске

В Богородске трое человек, в том числе один ребенок, отравились угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Инцидент произошел в квартире дома на улице Ленина, где установлена газовая колонка. Пострадавших доставили в больницу. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Сотрудники силового ведомства проводят доследственную проверку с целью установления всех обстоятельств.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту отравления угарным газом семьи в Кулебаках.
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