Двое взрослых и ребенок отравились газом в Богородске Происшествия

В Богородске трое человек, в том числе один ребенок, отравились угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Инцидент произошел в квартире дома на улице Ленина, где установлена газовая колонка. Пострадавших доставили в больницу. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сотрудники силового ведомства проводят доследственную проверку с целью установления всех обстоятельств.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту отравления угарным газом семьи в Кулебаках.