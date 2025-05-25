Высокая пожароопасность сохранится в Нижегородской области до 3 июня

В Нижегородской области в ближайшие дни ожидается высокий риск возгораний в лесах и на торфяниках. Об этом сообщает Цент управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по региону.
По информации ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", с 31 мая по 3 июня в регионе местами ожидается 4 класс пожарной опасности. В этот период, отмечают в МЧС, существенно увеличивается риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением огня. Возможны новые очаги природных пожаров, рост их площадей и угроза перехода огня на жилые дома и объекты экономики.
Спасатели настоятельно рекомендуют жителям соблюдать меры предосторожности. В первую очередь — отказаться от посещения лесов при получении информации о высокой и чрезвычайной пожароопасности.
Категорически запрещается сжигать мусор на дачных и садовых участках, особенно рядом с лесными массивами. Также не следует разводить костры, бросать непотушенные сигареты и спички. Даже оставленные на солнце стеклянные бутылки или осколки могут стать причиной возгорания.
В случае обнаружения природного пожара необходимо немедленно сообщить об этом в пожарную охрану и соблюдать максимальную осторожность.
Ранее сообщалось, что более 70 техногенных пожаров произошло за неделю в Нижегородской области.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+