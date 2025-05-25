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Происшествия

Суд начал пересмотр дела экс-главы "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Югая

30 мая 2025 15:30  [145] Происшествия
Суд начал пересмотр дела экс-главы Газпром трансгаз Нижний Новгород Югая

Нижегородский областной суд приступил к рассмотрению апелляции на приговор бывшему генеральному директору ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеславу Югаю. Слушания начались 29 мая и касаются как жалобы защиты, так и представления прокурора.

Напомним, в июне 2023 года Югай был приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также оштрафован на 200 млн рублей. Его признали виновным в получении взяток от подрядчиков и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в период с 2016 по 2019 год руководитель компании с помощью своих подчиненных требовал от контрагентов откаты за продление договоров. В качестве вознаграждения передавались не только деньги, но и техника Apple, телевизоры, кофемашины и даже банная купель, обнаруженная на корпоративной даче, которую использовал Югай.

Кроме того, бывшему топ-менеджеру вменяют фиктивное трудоустройство супруги Елены Югай на должность ведущего инженера по организации труда. Она получала зарплату и пользовалась служебными автомобилями компании.

Сам Югай отвергает обвинения, заявляя, что не имел отношения к откатам, а подарки якобы предназначались для сотрудников к юбилею предприятия. Его адвокат Михаил Чурбанов утверждает, что клиент не мог быть привлечен по статьям о должностных преступлениях, так как компания не имела в уставном капитале прямого участия государства, сообщает "Коммерсантъ-Приволжье"

В апреле 2025 года Верховный суд РФ направил дело на пересмотр, указав, что с 2010 по 2019 год Югай не являлся должностным лицом в смысле уголовного законодательства. Изменения в УК, позволяющие квалифицировать его действия как преступления против государственной власти, вступили в силу только в 2021 году.

Защита настаивает на полном оправдании экс-директора. В то же время прокуратура считает изначальное наказание чрезмерно мягким и требует дополнительно запретить Югаю занимать руководящие должности.  

По мнению адвоката, позиция Верховного суда может привести к пересмотру приговоров другим фигурантам дела, ранее заключившим досудебные соглашения и получившим условные сроки за дачу взяток и посредничество. Эти лица давали показания против Югая.

Суд предоставил сторонам время для подготовки к прениям, которые назначены на середину июня.

Ранее сообщалось, что экс-директор нижегородского ГУММиД объявлен в федеральный розыск по подозрению в получении крупной взятки.

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Теги:
Взятки Суд Уголовное дело
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