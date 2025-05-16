Прокуратура отсудила 30 млн рублей у поставщика, давшего взятку Илье Гору

Первый арбитражный апелляционный суд обязал коммерческую организацию вернуть 30 млн рублей за незаконно поставленное оборудование для детских садов в Нижнем Новгороде. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Напомним, в июле 2024 года экс-глава нижегородского депстроя Илья Гор получил 7 лет колонии. Установлено, что летом 2023-го фирма через посредника передала чиновнику 1 млн рублей за заключение многомиллионных муниципальных контрактов на поставку оборудования в дошкольные учреждения областного центра.
Из-за нарушения порядка определения единственного поставщика прокуратура подала иску о признании контрактов недействительными. Суд согласился с требованиями прокуратуры, вследствие чего поставленное оборудование осталось в муниципальных учреждениях.
Поставщик обязан вернуть в горбюджет 30 млн рублей, полученные от сделок.
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