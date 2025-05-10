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Общество

Число взяточников выросло на 94,4% в Нижегородской области

15 мая 2025 09:31  [60] Общество
Количество взяточников выросло на 94,4% в Нижегородской области

Число коррупционных преступлений в регионе за январь-апрель 2025 года выросло в два раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют данные статистики ГУ МВД России по Нижегородской области.

Так, в первые четыре месяца года зафиксировано 183 преступления коррупционного характера.

А количество выявленных фактов взяточничества увеличилось до 114 случаев.

Сообщается, что зафиксировано 35 случаев получения денежного вознаграждения и 37 фактов дачи.

При этом средний размер взятки снизился и составил 312,8 тысячи рублей, тогда как в прошлом году он достигал 522 тысячи рублей.

Кроме того, зарегистрировано 185 правонарушений, посягающих на интересы государственной власти, государственной службы и органов местного самоуправления. Это на 39,1% больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что экс-руководителя Росприроднадзора по Нижегородской и Самарской областям, приговоренного к 13 годам за решеткой за взяточничество, не пускают на СВО.

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Теги:
Взятки МВД Статистика
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