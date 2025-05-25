Нижегородский турагент получила 4 года колонии за обман 29 человек Происшествия

Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор местной жительнице, признанной виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом деле сообщили в прокуратуре региона.

Следствием и судом было установлено, что в период с февраля по июнь 2023 года подсудимая работала менеджером по бронированию туров в одном из известных турагентств города. Под предлогом организации отдыха она обманула 29 клиентов, пообещав им поездки, которых на самом деле не планировала.

Женщина получала предоплату наличными или через переводы на свою банковскую карту, а также на счет своей матери. Однако ни один из туров не был оформлен. Полученные деньги она тратила на личные нужды.

После того как средства были собраны, подсудимая покинула место работы и скрылась. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 5,5 млн рублей.

Суд согласился с доводами государственного обвинителя и приговорил женщину к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Осужденную взяли под стражу прямо в зале суда.

Ранее сообщалось, что пенсионер из Городца отдал полмиллиона рублей лжесотруднику Росфинмониторинга.