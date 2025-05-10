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Общество

Нижегородцев предупредили о мошенниках, звонящих под видом сотрудников Соцфонда

13 мая 2025 10:03  [72] Общество
Нижегородцев предупредили о мошенниках, звонящих под видом сотрудников Соцфонда

Мошенники начали использовать новую схему обмана, представляясь сотрудниками Социального фонда России. Об этом рассказало нижегородское отделение организации.

Неизвестные звонят гражданам и просят перейти на портал госуслуг, чтобы подать заявление об увеличении пенсии или других выплат. Также мошенники просят озвучить паспортные данные, СНИЛС, номер банковской карты, ПИН-код или пароль от "Госуслуг". Кроме того, злоумышленники могут предложить прибавку к пенсии, перерасчет средств и юридическую помощь. Такой разговор нужно немедленно завершить. 

Нижегородское отделение Соцфонда России напоминает: сотрудники фонда никогда не запрашивают личные данные по телефону, а также не ходят по домам с предложением своих услуг. Получить услуги Социального фонда можно в клиентских службах или на портале госуслуг. 

Официальную информацию о выплатах можно получить на региональной странице сайта СФР и в соцсетях нижегородского отделения фонда, а также по телефону 8-800-100-00-01.

Ранее сообщалось, что мошенники используют День Победы для обмана ветеранов и их близких.

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Теги:
мошенники Социальный фонд
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